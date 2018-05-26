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Дуа Липа вызвала резонанс в сети из-за линию своей одежды: детали инцидента

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Дуа Липа вызвала скандал в сети
Дуа Липа вызвала скандал в сети / Фото из соцсетей

Британка Дуа Липа, которая выступит на финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве, является успешной певицей. Как и другие знаменитости, артистка попробовала себя еще и в роли дизайнера. Однако ее линия одежды вызвала резонанс в сети и острые дискуссии.

Недавно Дуа Липа заявила, что сотрудничает с компанией Nyden, принадлежащей бренду H&M. О своем намерении начать дизайнерскую карьеру звезда сообщила на странице в Twitter.

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"Я начала разрабатывать коллекцию одежды с Nyden, первый выпуск которого запланирован этой осенью. Так взволнована, что все увидят это, поэтому не могу дождаться!" – анонсировала Дуа Липа.

Сторонники артистки сразу же направили десятки вопросов, которые их волновали. В частности, пользователей сети интересовало, будет ли одежда рассчитана для пышнотелых женщин и будет ли наряд унисексом. На это Дуа Липа мгновенно ответила.

Да, я хотела сделать эту коллекцию универсальной и доступной для всех,
– написала звезда.

Однако в комментарии к сообщению Дуа Липа добавила, что коллекция будет только до 16 размера, поэтому пышнотелые женщины не смогут приобрести ее наряд. Такое ограничение в размерах повлекло шквал критики в социальной сети.

"Вы не знакомы с реальностью? Ваша линия одежды не является универсальной или доступной для большинства людей в мире", – написала разъяренная поклонница Дуа Липы.

"Дуа, я люблю тебя, но ты худая, как и твоя музыка!" – написал другой пользователь.

"Чушь, британский рынок одежды для пышнотелых женщин составляет 6,6 миллиарда, и вы не получите никакой частицы из этого", – добавила британка.

Другая пользовательница сети добавила, что людям с plus-size сложно найти красивую одежду. Поэтому Дуа Липа делает большую ошибку, что выпускает одежду только до 16 размера.

 

Теги: Мода LifeStyle Музыка Скандал
Источник: 24 Канал
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