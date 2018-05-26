Дуа Липа вызвала резонанс в сети из-за линию своей одежды: детали инцидента

Британка Дуа Липа, которая выступит на финальном матче Лиги Чемпионов в Киеве, является успешной певицей. Как и другие знаменитости, артистка попробовала себя еще и в роли дизайнера. Однако ее линия одежды вызвала резонанс в сети и острые дискуссии.

Недавно Дуа Липа заявила, что сотрудничает с компанией Nyden, принадлежащей бренду H&M. О своем намерении начать дизайнерскую карьеру звезда сообщила на странице в Twitter.

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"Я начала разрабатывать коллекцию одежды с Nyden, первый выпуск которого запланирован этой осенью. Так взволнована, что все увидят это, поэтому не могу дождаться!" – анонсировала Дуа Липа.



Сторонники артистки сразу же направили десятки вопросов, которые их волновали. В частности, пользователей сети интересовало, будет ли одежда рассчитана для пышнотелых женщин и будет ли наряд унисексом. На это Дуа Липа мгновенно ответила.

Да, я хотела сделать эту коллекцию универсальной и доступной для всех,

– написала звезда.

@DUALIPA will your Nyden line be unisex??I would buy your collection stuff.... — SIDNEY (@DUAORA) 24 травня 2018 р.

Однако в комментарии к сообщению Дуа Липа добавила, что коллекция будет только до 16 размера, поэтому пышнотелые женщины не смогут приобрести ее наряд. Такое ограничение в размерах повлекло шквал критики в социальной сети.



"Вы не знакомы с реальностью? Ваша линия одежды не является универсальной или доступной для большинства людей в мире", – написала разъяренная поклонница Дуа Липы.



"Дуа, я люблю тебя, но ты худая, как и твоя музыка!" – написал другой пользователь.



"Чушь, британский рынок одежды для пышнотелых женщин составляет 6,6 миллиарда, и вы не получите никакой частицы из этого", – добавила британка.

More fool you, the UK Plus Size clothing market is out performing the straight size market, and is worth 6.6 BILLION, which you will be getting no part of because you couldn't be bothered to actually make an inclusive range *shrug*. — Book of Eleanor (@Book_Of_Eleanor) 24 травня 2018 р.

Другая пользовательница сети добавила, что людям с plus-size сложно найти красивую одежду. Поэтому Дуа Липа делает большую ошибку, что выпускает одежду только до 16 размера.