Дуа Липе приписывают роман с игроком "Реала" после Лиги чемпионов: стала известна реакция певицы

После победы в финале Лиги чемпионов в Киеве, игроки "Реала" развлекались всю ночь. Радовался победе и полузащитник мадридского клуба Марко Асенсио.

По данным La Gazzetta Dello Sport со ссылкой на турецкое отделение CNN, футболист провел ночь вместе с певицей, которой доверили выступить на открытии финала Лиги чемпионов в Киеве на НСК "Олимпийский".

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Однако сама певица опровергла этот факт. Она заявила, что не знакома с Марко Асенсио. И вряд ли встречалась бы с ним. Среди причин – ее менеджер болеет за "Ливерпуль", который играл в финале против "Реала", и не простил бы ей такого поступка.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe — DUA LIPA (@DUALIPA) 29 травня 2018 р.

Напомним, мадридский "Реал" победил "Ливерпуль" и в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.