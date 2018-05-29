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Дуа Липе приписывают роман с игроком "Реала" после Лиги чемпионов: стала известна реакция певицы

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Дуа Липа на открытии финала Лиги чемпионов в Киеве
Дуа Липа на открытии финала Лиги чемпионов в Киеве / Getty Images

После победы в финале Лиги чемпионов в Киеве, игроки "Реала" развлекались всю ночь. Радовался победе и полузащитник мадридского клуба Марко Асенсио.

По данным La Gazzetta Dello Sport со ссылкой на турецкое отделение CNN, футболист провел ночь вместе с певицей, которой доверили выступить на открытии финала Лиги чемпионов в Киеве на НСК "Олимпийский".

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Однако сама певица опровергла этот факт. Она заявила, что не знакома с Марко Асенсио. И вряд ли встречалась бы с ним. Среди причин – ее менеджер болеет за "Ливерпуль", который играл в финале против "Реала", и не простил бы ей такого поступка.

Напомним, мадридский "Реал" победил "Ливерпуль" и в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Теги: Новости спорта LifeStyle
Источник: 24 Канал
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