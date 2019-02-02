Дубль Романа Зозули помог "Альбасете" победить в чемпионате Испании: видео
Украинец Роман Зозуля вышел в стартовом составе "Альбасете" в гостевом матче против "Кордобы". И именно два точных удара украинского нападающего позволили "Альбасете" победить в этом матче.
Кордоба – Альбасете 1:3
Голы: Куэвас, 10 (пен.) – Зозуля, 65, 71, Бела, 68
Еще в первом тайме "Кордоба" вышла вперед благодаря голу Куэваса с пенальти. А уже после перерыва забивали только игроки "Альбасете". Сначала забил Зозуля, впоследствии отличился Бела. А на 71-й минуте украинец установил окончательный счет матча – 1:3.
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Стоит отметить, что два гола Зозуля забил ударом головой после навесов от Сусаеты.
Впоследствии Зозулю заменили на 80-й минуте матча
Видео голв Романа Зозули
Благодаря этой победе "Альбасете" сумел временно выйти на первое место в Сегунде (второй по силе дивизион Испании). Однако "Гранада", которая имеет на одно очко меньше, еще имеет матч в запасе.
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