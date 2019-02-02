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      Дубль Романа Зозули помог "Альбасете" победить в чемпионате Испании: видео

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      Зозуля забил дубль за "Альбасете"
      Зозуля забил дубль за "Альбасете" / laliga.es

      Украинец Роман Зозуля вышел в стартовом составе "Альбасете" в гостевом матче против "Кордобы". И именно два точных удара украинского нападающего позволили "Альбасете" победить в этом матче.

      Кордоба – Альбасете 1:3
      Голы      : Куэвас, 10 (пен.) – Зозуля, 65, 71, Бела, 68

      Еще в первом тайме "Кордоба" вышла вперед благодаря голу Куэваса с пенальти. А уже после перерыва забивали только игроки "Альбасете". Сначала забил Зозуля, впоследствии отличился Бела. А на 71-й минуте украинец установил окончательный счет матча – 1:3.

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      Стоит отметить, что два гола Зозуля забил ударом головой после навесов от Сусаеты.

      Впоследствии Зозулю заменили на 80-й минуте матча

      Видео голв Романа Зозули

      Благодаря этой победе "Альбасете" сумел временно выйти на первое место в Сегунде (второй по силе дивизион Испании). Однако "Гранада", которая имеет на одно очко меньше, еще имеет матч в запасе.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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