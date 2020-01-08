Дуда не поедет в Израиль, так как ему не дадут там выступить, а Путину – дадут

Президент Польши Дуда объявил официальное решение не ехать в Иерусалим. Там 23 января планируют мероприятие к 75-й годовщине освобождения узников концлагеря в Освенциме.

Во вторник, 7 января, в Варшаве Дуда сказал журналистам, что не поедет в Израиль на годовщину освобождения Освенцима. Об этом написал Укринформ .

Ранее Дуда говорил, что может не поехать в Израиль на годовщину освобождения Освенцима за Путина

Причиной такого решения стало то, что польскому президенту так и не ответили на запрос относительно выступления на этом мероприятии рядом с лидерами Германии, Франции и России.

Я не понимаю, почему в таком месте, по такому случаю и в такую большую годовщину там должны выступить президенты Германии, России, Франции, представители Великобритании и США, а не мог бы высказаться президент Польши. Особенно в нынешней ситуации, когда из уст Владимира Путина в сторону Польши звучат обвинения, которые полностью противоречат исторической правде. И которые, несомненно, служат унижению нас как общества и фальсификации истории Второй мировой войны,

– отметил Дуда.

И добавил, что представители власти согласились все: президент Польши должен выступить в Израиле или не должен участвовать в мероприятии вообще. Причем Варшава информировала израильскую сторону о своем условие участия в мероприятии в Иерусалиме, на что никакого ответа не получила.

Какие слова Путина вызвали польско-российский конфликт

24 декабря Путин заявил, что Польша сама была агрессором перед Второй мировой, а среди польских чиновников были откровенные антисемиты. В частности, Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью".

Путин также добавил, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши "была уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему было не с кем".