07:09
8 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Дуда не поедет в Израиль, так как ему не дадут там выступить, а Путину – дадут

      91 Читати новину українською
      Анджей Дуда – президент Польши / ua.news

      Президент Польши Дуда объявил официальное решение не ехать в Иерусалим. Там 23 января планируют мероприятие к 75-й годовщине освобождения узников концлагеря в Освенциме.

      Во вторник, 7 января, в Варшаве Дуда сказал журналистам, что не поедет в Израиль на годовщину освобождения Освенцима. Об этом написал Укринформ.

      Ранее Дуда говорил, что может не поехать в Израиль на годовщину освобождения Освенцима за Путина

      Причиной такого решения стало то, что польскому президенту так и не ответили на запрос относительно выступления на этом мероприятии рядом с лидерами Германии, Франции и России. 

      Я не понимаю, почему в таком месте, по такому случаю и в такую большую годовщину там должны выступить президенты Германии, России, Франции, представители Великобритании и США, а не мог бы высказаться президент Польши. Особенно в нынешней ситуации, когда из уст Владимира Путина в сторону Польши звучат обвинения, которые полностью противоречат исторической правде. И которые, несомненно, служат унижению нас как общества и фальсификации истории Второй мировой войны,
      – отметил Дуда.

      И добавил, что представители власти согласились все: президент Польши должен выступить в Израиле или не должен участвовать в мероприятии вообще.

      Причем Варшава информировала израильскую сторону о своем условие участия в мероприятии в Иерусалиме, на что никакого ответа не получила.

      Какие слова Путина вызвали польско-российский конфликт

      • 24 декабря Путин заявил, что Польша сама была агрессором перед Второй мировой, а среди польских чиновников были откровенные антисемиты. В частности, Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "антисемитской свиньей" и "дрянью". 
      • Путин также добавил, что советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. Мол, в тот момент власть Польши "была уже где-то на польско-румынской границе" и "разговаривать на эту тему было не с кем".

      Польша в ответ заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России Владимира Путина о Второй мировой.

      Трамп впервые прокомментировал нападение Ирана на базы США
      сегодня
      2079
      Автор: Северин Трач
      Теги: Владимир Путин Новости России Новости Израиля Анджей Дуда История Новости Польши Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:00 Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?
      Інна Жолобович 26703
      сегодня , 06:20 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Вадиме Новинском
      Уляна Верстюк 2350
      7 января , 22:00 Главные новости 7 января: Меркель едет к Путину, трагедия в Иране, ложные заявления ОБСЕ
      Ірина Кошанська 968
      7 января , 17:30 Прибалтика против РФ: как страны сопротивляются агрессии Кремля
      Світлана Попова 629
      7 января , 17:18 Всем вкусной кутьи: поздравления с Рождеством от украинских политиков
      Ірина Кошанська 179
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук