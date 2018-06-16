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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Душистые оладьи из кабачков: вкусный рецепт блюда

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Как приготовить оладьи из кабачков: простой рецепт блюда
Как приготовить оладьи из кабачков: простой рецепт блюда / lita.com.ua

Летом часто хочется отведать вкусное овощное блюдо, которое можно подавать как холодным, так и теплым. Для этого идеально подойдут кабачковые оладьи.

Блогеры уверяют, что кабачковые оладьи – одно из самых простых блюд, которое может повторить любая хозяйка. Рецепт душистой закуски и действительно очень простой. Овощное блюдо прекрасно подойдет для семейного завтрака или обеда.

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Оладьи из кабачков: простой рецепт блюда

Ингредиенты: 800 г кабачков, 2 луковицы, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя для теста, полстакана муки, пучок зелени (укроп, петрушка), соль и перец по вкусу.

Как приготовить кабачковые оладьи

Для приготовления блюда помойте кабачки и потрите их на большой терке. Следует выбирать молодые овощи, которые не имеют твердого семени. Потертый кабачок посолите и поперчите. Оставьте его на несколько минут, после чего отожмите овощ от сока.

В миску с кабачком добавьте натертый лук и мелко порезанную зелень. Залейте все взбитыми яйцами и тщательно перемешайте.

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К муке добавьте чайную ложку разрыхлителя для теста. Смесь перемешайте и постепенно добавьте к кабачкам. Жарьте оладьи на маленьком огне, вливая на сковородку немножко подсолнечного масла.

Кулинарные блогеры советуют украшать блюдо помидорами и зеленью. Кабачковые оладьи едят со сметаной и чесночными соусами.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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