Два известных университета Украины идут на длительные каникулы: известна причина

Во Львове и Черновцах студентов отправляют аж до весны на каникулы. В частности во Львовской политехнике посчитали, что один день отопления обходится ВУЗу в 300 тысяч гривен, поэтому за несколько месяцев можно сэкономить неплохую сумму. Такие же мотивы были и у руководства одного из старейших вузов в Украине – Черновицкого национального университета.

Студентов Львовской политехники с 1 января до 26 февраля руководство ВУЗа отправляет на отдых. Мол, слишком дорого обходится обогрев университета. Поэтому пусть студенты до весны греются дома. Или в общежитиях – там будут топить.

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Впрочем, в ВУЗе уверяют, несмотря на долгие каникулы, университет будет работать. Потому что не всех студентов и преподавателей можно отправить на каникулы. Однако, им придется работать в верхней одежде. Потому что все 23 корпуса отключат от отопления.



Национальный университет "Львовская политехника"

Чтобы догнать учебную программу в университете, скорее всего, сократят летние каникулы. Их начнут не 1 июня, как всегда, а 1 июля. В университете подчеркнули, что такое решение, это не столько экономия, а эффективное использование энергоресурса. В прошлом году так сэкономили около семи миллионов гривен. За них модернизировали котельные, учебные лаборатории, а еще остались деньги для премий и соцвыплат работникам. На этот раз выгода может удвоиться.

Это еще зависит от погодных условий, какая будет температура, то есть сегодня нельзя спрогнозировать, какую сумму нам удастся сэкономить. Условно мы прогнозируем где-то 12-15 миллионов, если будет все так, как мы запланировали,

– сказал проректор НУ "Львовская политехника" Владимир Краевский.

Будут сидеть дома и студенты Черновицкого национального университета. У них каникулы продлятся с конца января до середины февраля. Здесь уже вынуждены экономить энергоносители. В некоторых корпусах студенты и преподаватели уже занимаются в верхней одежде. В ВУЗе уверяют, что долгие каникулы не повлияют на обучение.



Черновицкий национальный университет

Конечно, мы выигрываем немного на энергоносителях. Прежде всего – это свет и газ,

– сообщил первый проректор ЧНУ Роман Петриш.

Студенты же признались, что скучать на полуторамесячных каникулах точно не будут. Единственное, чего боятся студенты, чтобы не пришлось учиться по субботам. Ведь в 2017 году были такие же длинные каникулы, которые пришлось отрабатывать именно на выходных. Впрочем, администрация ВУЗов уверяет – в этом году такого не будет. И пропущенное будут догонять, уплотнив учебный материал.