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Два важных суда в Киеве подверглись атаке телефонных террористов

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В Киеве минировали Апелляционный и Хозяйственный суды
В Киеве минировали Апелляционный и Хозяйственный суды / Коллаж 24 канал

Днем 11 июля в полицию Киева поступило сообщение о заминировании Апелляционного и Хозяйственного судов. В итоге никаких взрывчатых веществ и опасных предметов обнаружено не было.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

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"В полиции на спецлинию 102 поступила информация о заложенной взрывчатке в помещениях судов, расположенных на улице Московской (Апелляционный суд Киева – 24 канал) и Богдана Хмельницкого (Хозяйственный суд Киева). На места происшествий немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели", – рассказывают правоохранители.

Также подчеркивается, что в связи с ситуацией состоялась эвакуация людей из зданий судов.

"Правоохранители тщательно осмотрели здание и прилегающую к ним территорию. Сведения должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан", – добавляют в полиции.

Впоследствии полицейские сообщили, что проверка судебных учреждений завершена: никаких взрывчатых веществ и опасных предметов обнаружено не было.

Напомним, 5 июля во Львове в полицию поступило сообщение о заминировании помещений по 15 адресам, однако во время проверки правоохранители так и не обнаружили никаких взрывоопасных или подозрительных предметов.

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Криминальные новости Судьи Апелляционний суд Киева
Источник: 24 канал
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