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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Две украинки попали в топ-5 лучших снайперов группового этапа Евробаскета-2018

13 Читати новину українською
Кристина Карп
Кристина Карп

Женская сборная Украины по баскетболу в возрасте до 20 лет заняла 3 место по итогам группового раунда чемпионата Европы в дивизионе В.

Теперь нашу команду ждут квалификационные поединки за 5-8 места и уже в субботу, 14 июля,  она сыграет против сборной Турции, которая заняла 4 место в группе В, пишет Федерация баскетбола Украины.

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Подводя итоги группового раунда, надо выделить индивидуальные достижения баскетболисток нашей команды – сразу две из них в топ-5 лучших снайперов чемпионата Европы.

Наталья Цюбик стала третьей по результативности – у нее 20,6 очка (31% – двухочковые, 50% – трехочковые, 89,5% – штрафные) в среднем за игру (39,3 мин). Лучшим матчем украинки стала игра против Греции, в которой она набрала 30 очков, а также сделала 6 подборов и 5 передач.

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Еще одна представительница Украины в топ-5 лучших снайперов – Кристина Карп, которая стала 4-й в этом рейтинге. В 5 матчах группового этапа она набирала 16,8 очка (58,2% – двухочковые, 33,3% – трехочковые, 58,6% – штрафные), проводя в среднем на площадке 35,2 мин. Для центровой украинской сборной лучшим матчем стала последняя игра первого раунда против Израиля, в которой к 24 очкам она также добавила 8 подборов.

Теги: Новости спорта Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
Источник: 24 Канал
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