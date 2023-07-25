В Минобороны назвали два чуда украинского контрнаступления, которые войдут в учебники

Защитники Украины каждый день делают все возможное, чтобы выбить врага с территории государства. При этом во время наступления на вражеские позиции защитники уже совершили два военных чуда.

И они достойны того, чтобы со временем войти в учебники. Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Достойно внимания Успех у Старомайорского и выбивание россиян с позиций у Андреевки: показываем на карте, где это

Первое чудо – численное преимущество

Прежде всего, речь идет о том, что защитники Украины успешно наступают в условиях, когда в оккупанты численно преобладают не только в личном составе, но и в оружии. И это при том, что наступление считается возможным, когда условия противоположны.

И вопрос нужно ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте – двигаемся вперед или нет. То, что мы движемся в условиях превосходства врага – признак высокого мастерства и мужества наших защитников,

– подчеркнула Анна Маляр.

Второе чудо – количество погибших

Другим случаем, что войдет в учебники, Анна Маляр назвала соотношение количества погибших. Так, количество защитников Украины, погибших на направлениях наступления, обороняя государство, значительно меньше, чем у захватчиков, решивших примерить черные пакеты из прихоти царя.

Количество погибших у нас на направлениях наступления значительно меньше, чем у врага. На Бахмутском у нас гибнет в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском в 5,3 раза меньше,

– сообщила Анна Маляр.

И это происходит при том, что обычно больше потерь несет наступающая сторона.

Наступление Украины, которое будут изучать ученые: видео

Контрнаступление Украины: последние новости