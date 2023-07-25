В Минобороны назвали два чуда украинского контрнаступления, которые войдут в учебники
Источник:Анна Маляр
Защитники Украины каждый день делают все возможное, чтобы выбить врага с территории государства. При этом во время наступления на вражеские позиции защитники уже совершили два военных чуда.
И они достойны того, чтобы со временем войти в учебники. Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
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Первое чудо – численное преимущество
Прежде всего, речь идет о том, что защитники Украины успешно наступают в условиях, когда в оккупанты численно преобладают не только в личном составе, но и в оружии. И это при том, что наступление считается возможным, когда условия противоположны.
И вопрос нужно ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте – двигаемся вперед или нет. То, что мы движемся в условиях превосходства врага – признак высокого мастерства и мужества наших защитников,
– подчеркнула Анна Маляр.
Второе чудо – количество погибших
Другим случаем, что войдет в учебники, Анна Маляр назвала соотношение количества погибших. Так, количество защитников Украины, погибших на направлениях наступления, обороняя государство, значительно меньше, чем у захватчиков, решивших примерить черные пакеты из прихоти царя.
Количество погибших у нас на направлениях наступления значительно меньше, чем у врага. На Бахмутском у нас гибнет в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском в 5,3 раза меньше,
– сообщила Анна Маляр.
И это происходит при том, что обычно больше потерь несет наступающая сторона.
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Контрнаступление Украины: последние новости
- Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, сегодня контрнаступление ВСУ отстает от графиков. Однако вместе с тем оно идет по плану. Кроме того, как отметил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, у воинов Украины уже есть невероятные успехи.
- В частности, Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.
- Кроме того, Представитель Генерального штаба ВСУ Украины Андрей Ковалев 25 июля рассказал, что русские войска вынужденно отошли с позиций в районе Андреевки на Бахмутском направлении. А это в свою очередь, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, позволит окружить врага в Бахмуте.