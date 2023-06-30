Двойнику такого не простили бы: важная деталь из последнего обращения Путина
Только настоящий Владимир Путин мог рассказать о том, что вагнеровцев финансировали из государственного бюджета России. Двойнику такого бы не простили.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что опрометчивость подтвердить, что террористическая организация финансируется из государственного бюджета, мог позволить себе только настоящий диктатор.
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Все цифры о размерах финансирования ЧВК "Вагнер" озвучил Путин. Кстати, очень глупый поступок, двойника за подобное признание расстреляли бы,
– отметил разведчик.
После мятежа Евгения Пригожина Путин запаниковал и стал чаще участвовать в мероприятиях лично. Он присутствовал на некоторых из последних встреч, в том числе с советом безопасности России и на совещании с военными внутри Кремля.
У Путина болезнь горла
Настоящий Путин имеет болезнь горла и не может произносить длинные речи. Поэтому во время своих выступлений он всегда покашливает.
"Если вы видите "Путина", который в течение пяти – десяти минут говорит абсолютно чистым голосом, – это не Путин", – добавил Жирнов.
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В частности, президент России не был в Мариуполе, Севастополе и Ростове лично. Он не вручал награды военным на Соборной площади в Москве после мятежа Пригожина и на встрече с людьми в Дагестане был также его двойник.
Для Путина начался обратный отсчет
- Владимир Путин после мятежа ППК "Вагнера" уехал в Дагестан. Российский диктатор ушел "в народ". Кремлевские пропагандисты обнародовали кадры, как бункерный дед подошел к толпе, которая его радостно встречала. Владимир Путин даже обнимался с людьми.
- В России уже почувствовали, что власти Владимира Путина значительно ослабла. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на процессы внутри страны.
- К тому же Путин полностью утратил связь с реальностью. Поскольку положение дел на передовой доводит диктатора до ярости, приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости.