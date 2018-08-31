Двойное самоубийство в Днепре: девушка и юноша вместе выпрыгнули из окна дома (фото)

В Днепре 18-летний юноша и 16-летняя девушка вместе совершили самоубийство, выпрыгнув из окна восьмого этажа жилого дома. Полиция об этом узнала в пятницу утром, 31 августа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

"16-летняя девушка и 18-летний парень выпрыгнули из окна 8-го этажа дома по ул. Глинки. Установлено, что пара снимала жилье в течение нескольких дней. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа", – сообщили правоохранители.

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По факту полиция открыла уголовное производство.

Видео комментарий полицейских

Молодые люди специально приехали из Киева в Днепр, чтобы покончить с собой, написал в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин. Он также обнародовал предсмертную записку девушки и юноши, которая начиналась словами о том, что они "ощутили этот мир".

В то время, когда тысячи наших граждан-военнослужащих, которые получили тяжелые ранения в результате военной агрессии Российской Федерации, делают все возможное, чтобы вернуться к полноценной жизни, эти молодые люди сегодня прыгают с многоэтажного дома и умирают, потому что они, по их словам, "уже пожили и знают жизнь" в свои 17-18 лет,

– написал Аброськин.