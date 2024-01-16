Сунак не просто так приехала, – Пионтковский предположил, будет ли соглашение Украины с США

Президент Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак 12 января заключили историческую договоренность – подписали соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. Однако декларация с Лондоном это только начало.

Об этом 24 Каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он предположил, согласятся ли Соединенные Штаты Америки заключить договоренности относительно безопасности с Украиной.

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Будет ли соглашение с США

Двухстороннее соглашение Украины с Великобританией о сотрудничестве в сфере безопасности стало первым результатом декларации G7 о поддержке Украины. Ее провозгласили на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года. Отметим, что к декларации присоединилось 31 государство.

Обязательно будет (соглашение о безопасности с США – 24 Канал). Ведь не просто так Риши Сунаку пришло в голову приехать в Украину. Июльский саммит в Вильнюсе закончился несколько неудачно для Украины, но в качестве утешительного приза страны G7 приняли решение, что в течение года все члены "Большой семерки" подпишут двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украины,

– отметил Пионтковский.

Великобритания первой сделала этот шаг. Соответственно, переговоры ведутся не только с Соединенными Штатами Америки, а со всеми странами G7. К слову, в состав "Большой семерки" входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.

Мое предположение о США просто. Он базируется на одном из заявлений Джо Байдена, когда президент США в один ряд поставил ХАМАС и Владимира Путина. Мол, ХАМАС хочет уничтожить Израиль, а Путин – Украину, но Соединенные Штаты этого не допустят и всегда будут на стороне своих,

– сказал российский публицист и оппозиционный политик из США.

Он напомнил, что у Вашингтона есть соглашение о взаимных гарантиях безопасности с Иерусалимом, в котором есть обязательства по поставке вооружения и многое другое.

"Не нужно изобретать новый велосипед. Пусть в рамках выполнения решения G7 о двусторонних соглашениях Соединенные Штаты Америки предоставят Украине статус основного союзника США вне Альянса, который имеет Израиль", – добавил Пионтковский.

Соглашение о безопасности с Великобританией: коротко

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл в Киев и подписал соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере в течение 10 лет. Кроме этого, Лондон взял на себя обязательство предоставить Украине военную помощь в случае повторного нападения России.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это "очень серьезная и современная сделка" вроде тех, что заключают США со своими союзниками.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что это действительно исторический день, поскольку соглашение подразумевает долгосрочную поддержку Украины.

Украина работает над подписанием двустороннего соглашения о безопасности с Румынией. Переговоры стартовали 14 января. Стороны обсудили основные элементы будущего соглашения.