Джамала показала тюльпаны, которые вывели в Нидерландах в ее честь

Украинская певица и тренер шоу "Голос страны" Джамала в своем Instagram показала экзотические тюльпаны, которые вывели в Нидерландах.

На своей странице Instagram певица опубликовала пост, в котором выложила видео того, как луковицы цветов были высажены в землю и фотографии роскошных тюльпанов "Jamala", которые выросли.

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"7.11.2017 мой папа посадил пионоподобные тюльпаны "Jamala", которые были выведены полностью по инициативе нидерландской фирмы "StoKolex" и названы моим именем. Осенью они выслали мне луковицы из Голландии. Сегодня, 12.03.2018 они почти все распустились. Похож на меня?", – добавила певица.

Джамала также рассказала, что тюльпаны можно будет приобрести и в Украине, однако где именно пока неизвестно.

Напомним, в марте прошлого года Джамала показала тюльпаны, которые назвала в ее честь голландская компании StoKolex!