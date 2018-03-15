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Джамала показала тюльпаны, которые вывели в Нидерландах в ее честь

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Джамала показала тюльпаны, которые вывели в Нидерландах в ее честь
Джамала показала тюльпаны, которые вывели в Нидерландах в ее честь / Соцсети

Украинская певица и тренер шоу "Голос страны" Джамала в своем Instagram показала экзотические тюльпаны, которые вывели в Нидерландах.

На своей странице Instagram певица опубликовала пост, в котором выложила видео того, как луковицы цветов были высажены в землю и фотографии роскошных тюльпанов "Jamala", которые выросли.

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7.11.2017 мой папа посадил пионовидный тюльпан «Jamala», который был выведен полностью по инициативе нидерландской фирмой«StoKolex» и назван моим именем Тюльпан был презентован 21.03.2017 на выставке цветов в Киеве. Осенью они прислали мне луковицы из Голландии ( кстати сказали , что в Украине их можно приобрести уже весной,но где их продают я не знаю:) Сегодня ,12.03.2018 они почти все распустились:)Похож на меня ?#радостномне #tulip #stokolex #holland #jamala #историятюльпана #скоровесна #бабасказалвсёбудеток #всемктолюбитцветы

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

"7.11.2017 мой папа посадил пионоподобные тюльпаны "Jamala", которые были выведены полностью по инициативе нидерландской фирмы "StoKolex" и названы моим именем. Осенью они выслали мне луковицы из Голландии. Сегодня, 12.03.2018 они почти все распустились. Похож на меня?", – добавила певица.

Джамала также рассказала, что тюльпаны можно будет приобрести и в Украине, однако где именно пока неизвестно.

Напомним, в марте прошлого года Джамала показала тюльпаны, которые назвала в ее честь голландская компании StoKolex!

Теги: LifeStyle Музыка Джамала
Источник: 24 Канал
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