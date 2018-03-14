Джамала презентовала видеоклип на песню из мультфильма "Украденная принцесса: Руслан и Людмила"

Украинская певица Джамала, которая вот-вот станет мамой, выпустила волшебный видеоклип на песню "Ти любов моя" для украинского мультфильма "Украденная принцесса: Руслан и Людмила".

Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram. Джамала отметила, что песня "Ти любов моя" звучит во время финальных титров мультфильма, где автором слов стал Александр Рубан, а музыку написал Робби Невилл.

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В видеоролике показаны кадры из студии, где записывался трек, а также использованы яркие кадры мультфильма.

Песня "Ти любов моя" очень солнечная и позитивная, она учит нас мечтать и верить в себя, а главное — любить! Я уже успела посмотреть мультфильм, и очень горжусь тем, что это абсолютно украинское кино: детское, доброе, профессиональное и качественное. И, конечно, замечательно быть частью такого классного проекта!,

— прокомментировала выход песни Джамала.

Джамала — Ти любов моя, смотреть видео онлайн:

Стоит отметить, что украинский мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" режиссера Олега Маламужа рассказывает об истории двух влюбленных — странствующего артиста Руслана и принцессу и дочь киевского князя Людмилу. Но злой колдун Черномор похитил принцессу, после чего на ее поиски отправился смелый влюбленный.

Промо-кадр из мультфильма "Украденная принцесса: Руслан и Людмила"

Такая лента, похоже, очень понравилась украинцам, из-за чего мультфильм украинского производства "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" в течение нескольких дней проката собрал более 21 миллиона гривен.