Джамала призвала поддержать MELOVINА

Украинская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала призвала украинцев поддерживать MELOVINA и посоветовала ему сконцентрироваться.

Cлова поддержки для MELOVINA певица написала в своем Instagram.

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MELOVIN

"Украина не может голосовать сегодня за своего участника, но я считаю поддерживать должна обязательно!!! Удачи тебе! Сконцентрируйся, абстрагируйся, ни с кем не разговаривай, с Богом", – написала певица.

Напомним, MELOVIN выступит сегодня во втором полуфинале с песней "Under The Ladder". По прогнозам букмекеров певец имеет все шансы попасть в финал.

MELOVIN – "Under the Ladder": смотрите видео клипа