Джамала снялась в фотосессии и рассказала, будет ли дальше работать в проекте "Голос страны"

Украинская певица Джамала снялась в новой фотосессии для глянца ELLE и рассказала изданию интересные детали о своей беременности.

Певица продемонстрировала немалый животик во время съемок для глянца ELLE. На фото Джамалу можно увидеть в изысканном приталенном платье, а также пышном голубом платье.

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В интервью для журнала Джамала рассказала, что многие пытались дать ей советы относительно рождения ребенка. Одной из советчиц была Катя Осадчая, которая в феврале прошлого года второй раз стала мамой.

"Катя мне советовала и диетолога, и какие-то лайфхаки, как не набрать лишний вес. Я все послушала, но решила руководствоваться собственными ощущениями. Я очень благодарна всем за советы, но хотелось бы идти своим путем. Я не нанимала отряд консультантов и диетологов, можно сказать, разработала систему питания самостоятельно. Я для себя решила, что до трех часов можно кушать все, что хочешь, а вот ближе к вечеру уже нужно подумать, что можно, а что нет", – поделилась Джамала.

Стоит добавить, что рожать ребенка Джамала будет во время прямых эфиров проекта "Голос страны", где Джамала принимает участие в качестве жюри. По словам певицы, она еще точно не знает, как поступит с прямыми эфирами.

"В следующем месяце начинаются прямые эфиры "Голоса". Получается, что декрета не будет. С "1+1" мы еще не обсуждали, какие могут быть варианты, но что-то придумаем. Если так совпадет, что во время прямого эфира я буду рожать, хотелось бы, чтобы меня заменил мой продюсер Игорь Тарнопольский. Это могут быть и коллеги-музыканты, и кто-то из моей команды – в общем, люди, которые знают мои вкусы и то, как я занималась со своими подопечными", – пояснила артистка.