Джамала в обольстительном платье показала стильное фото с сыном и мужем

Украинская певица Джамала продемонстрировала поклонникам семейный снимок с мужем Сеит-Бекиром и сыном Эмир-Рахманом.

Джамала опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.

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"Наша семья в полном составе – я, муж, сын и "китеня", – прокомментировала фото певица.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 3 Вер 2018 р. о 11:07 PDT

Стоит отметить, что Джамала выглядит очень элегантно. Черное платье подчеркнуло фигуру и декольте певицы. Для образа артистка слегка подкрутила волосы и сделала изысканный макияж с акцентом на глаза.



Джамала / Instagram



Джамала / Instagram