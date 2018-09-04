Джамала в обольстительном платье показала стильное фото с сыном и мужем
Украинская певица Джамала продемонстрировала поклонникам семейный снимок с мужем Сеит-Бекиром и сыном Эмир-Рахманом.
Джамала опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram.
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"Наша семья в полном составе – я, муж, сын и "китеня", – прокомментировала фото певица.
Стоит отметить, что Джамала выглядит очень элегантно. Черное платье подчеркнуло фигуру и декольте певицы. Для образа артистка слегка подкрутила волосы и сделала изысканный макияж с акцентом на глаза.
Джамала / Instagram
Джамала / Instagram
Источник: 24 Канал
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