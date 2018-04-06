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Джамала впервые показала, как выглядит после родов

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Джамала показала, как выглядит после родов
Джамала показала, как выглядит после родов / Facebook

Украинская певица Джамала, которая в 34 года впервые стала мамой, показала, как выглядит после рождения ребенка.

27 марта Джамала родила сына, которого будут звать Эмир-Рахман Сеит-Бекир ог'ли Сулейманов.

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Ранее муж певицы показывал первый "паспорт" их сына, а сама Джамала демонстрировала, как изменился их дом после рождения первенца.

Теперь же победительница "Евровидения-2016" показала, как она выглядит через полторы недели после родов.

Я я научусь с тобою не спать,
зачем мне это,
когда способна улетать
в любовь и лето,
– написала певица в своем Instagram, поделившись селфи с уставшим лицом без макияжа.

В сториз певица также поделилась фото с головой, обмотанной полотенцем.

Джамала після пологів
Джамала показала, как выглядит после родов

Теги: Новости Украины Музыка Дети LifeStyle Джамала
Источник: 24 Канал
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