Джамала впервые показала, как выглядит после родов

Украинская певица Джамала, которая в 34 года впервые стала мамой, показала, как выглядит после рождения ребенка.

27 марта Джамала родила сына, которого будут звать Эмир-Рахман Сеит-Бекир ог'ли Сулейманов.

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Ранее муж певицы показывал первый "паспорт" их сына, а сама Джамала демонстрировала, как изменился их дом после рождения первенца.

Теперь же победительница "Евровидения-2016" показала, как она выглядит через полторы недели после родов.

Я я научусь с тобою не спать,

зачем мне это,

когда способна улетать

в любовь и лето,

– написала певица в своем Instagram, поделившись селфи с уставшим лицом без макияжа.

В сториз певица также поделилась фото с головой, обмотанной полотенцем.



Джамала показала, как выглядит после родов