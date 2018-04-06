Джамала впервые показала, как выглядит после родов
Украинская певица Джамала, которая в 34 года впервые стала мамой, показала, как выглядит после рождения ребенка.
27 марта Джамала родила сына, которого будут звать Эмир-Рахман Сеит-Бекир ог'ли Сулейманов.
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Ранее муж певицы показывал первый "паспорт" их сына, а сама Джамала демонстрировала, как изменился их дом после рождения первенца.
Теперь же победительница "Евровидения-2016" показала, как она выглядит через полторы недели после родов.
Я я научусь с тобою не спать,
зачем мне это,
когда способна улетать
в любовь и лето,
– написала певица в своем Instagram, поделившись селфи с уставшим лицом без макияжа.
В сториз певица также поделилась фото с головой, обмотанной полотенцем.
Джамала показала, как выглядит после родов