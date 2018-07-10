14:10
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 19°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
Вєсті Кремля
23:58, 9 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, 9 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Джастин Бибер официально подтвердил помолвку с Хейли Болдуин

143 Читати новину українською
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Instagram / @ justinbieber

Канадский исполнитель Джастин Бибер решил не порождать больше слухов вокруг его предложения женитьбы модели Хейли Болдуин. Певец несколько часов назад подтвердил все догадки и назвал девушку "любовью всей его жизни".

Об этом Бибер сообщил в своем Instagram. Он оставил пост с красивыми черно-белыми фото, в котором написал, что действительно сделал предложение любимой и что уже не может дождаться следующий период в их жизни.

Читайте также: Джастин Бибер обручился с супермоделью Хейли Болдуин

"Я хотел немного подождать, но слухи так быстро распространяются. Хейли, я так тебя люблю! Я хочу провести с тобой всю свою жизнь, узнавая каждую частичку тебя со всей любовью и добротой. Я обещаю, что наша семья будет жить в честности и будет единым целым. Мое сердце полностью принадлежит тебе, и я всегда буду ставить тебя на первое место. Ты любовь всей моей жизни, Хейли Болдуин, и я не хочу провести его ни с кем другим. Ты делаешь меня намного лучше, и мы прекрасно друг друга дополняем", – прокомментировал признание артист.

 

Он добавил, что сделал предложение своей возлюбленной на седьмой день седьмого месяца отношений, что уже вызывает некоторые подозрения относительно верности его временного романа с Селеной Гомес на пересечении 2017-2018 годов.

Мы заручились на седьмой день седьмого месяца, и это прекрасно. Число семь – это число духовного совершенства. И, кстати, я не планировал этого. Но в любом случае моя душа спокойна за то, что наше будущее теперь обеспечено. "Тот, кто находит жену, находит добро и получает милость от Господа",
– подытожил свой пост Джастин.

Хейли также не осталась в стороне от события и отметила на своей Twitter-странице, что неописуемо счастлива в свете последних событий.

"Не знаю, чем я заслужила такое счастье, но я очень благодарна Богу за этого невероятного человека, с которым я разделю свою жизнь. У меня нет слов, чтобы выразить мою благодарность", – отметила Болдвин.

 

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман продлился всего пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион, Джастин решился на возобновление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание.

Теги: LifeStyle Музыка Мода Новости спорта Звездные свадьбы Джастин Бибер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
9 июля, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 1182
К какой цивилизации принадлежит Украина?
сегодня, 12:02 К какой цивилизации принадлежит Украина?
Катерина Одарченко 1210
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
216
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
9 июля, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Слава Украине: как хорваты и украинцы спровоцировали скандал на ЧМ-2018
сегодня, 12:01 Слава Украине: как хорваты и украинцы спровоцировали скандал на ЧМ-2018
Яніна Ткачук 570
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Путин может уйти с Донбасса при одном условии, – политолог
 28 мая , 17:14
В России цинично ответили Украине относительно Крымского моста
 16 мая , 09:44
В Киеве жестоко наказали крымчанина, который изуродовал памятник Небесной сотни (фото 18+)
 5 февраля , 23:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук