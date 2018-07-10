Джастин Бибер официально подтвердил помолвку с Хейли Болдуин

Канадский исполнитель Джастин Бибер решил не порождать больше слухов вокруг его предложения женитьбы модели Хейли Болдуин. Певец несколько часов назад подтвердил все догадки и назвал девушку "любовью всей его жизни".

Об этом Бибер сообщил в своем Instagram. Он оставил пост с красивыми черно-белыми фото, в котором написал, что действительно сделал предложение любимой и что уже не может дождаться следующий период в их жизни.

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"Я хотел немного подождать, но слухи так быстро распространяются. Хейли, я так тебя люблю! Я хочу провести с тобой всю свою жизнь, узнавая каждую частичку тебя со всей любовью и добротой. Я обещаю, что наша семья будет жить в честности и будет единым целым. Мое сердце полностью принадлежит тебе, и я всегда буду ставить тебя на первое место. Ты любовь всей моей жизни, Хейли Болдуин, и я не хочу провести его ни с кем другим. Ты делаешь меня намного лучше, и мы прекрасно друг друга дополняем", – прокомментировал признание артист.

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber) 9 Лип 2018 р. о 3:14 PDT

Он добавил, что сделал предложение своей возлюбленной на седьмой день седьмого месяца отношений, что уже вызывает некоторые подозрения относительно верности его временного романа с Селеной Гомес на пересечении 2017-2018 годов.

Мы заручились на седьмой день седьмого месяца, и это прекрасно. Число семь – это число духовного совершенства. И, кстати, я не планировал этого. Но в любом случае моя душа спокойна за то, что наше будущее теперь обеспечено. "Тот, кто находит жену, находит добро и получает милость от Господа",

– подытожил свой пост Джастин.

Хейли также не осталась в стороне от события и отметила на своей Twitter-странице, что неописуемо счастлива в свете последних событий.

"Не знаю, чем я заслужила такое счастье, но я очень благодарна Богу за этого невероятного человека, с которым я разделю свою жизнь. У меня нет слов, чтобы выразить мою благодарность", – отметила Болдвин.

Not sure what I did in life to deserve such happiness but I am so utterly grateful to God for giving me such an incredible person to share my life with! No words could ever express my gratitude. ️ — Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 9 юли 2018 г.

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин начали встречаться еще в 2015 году, однако их роман продлился всего пару месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и недолгого романа с моделью Баскин Чемпион, Джастин решился на возобновление отношений с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая, когда они пошли на романтическое свидание.