Джастин Бибер сходил на романтическое свидание с новой девушкой: фото

Популярный канадский певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин продолжают демонстрировать на публике свои чувства.

Недавно влюбленных подловили за поцелуями на набережной в Бруклине, а также папарацци сфотографировали их во время романтической прогулки. 24-летний Джастин и 21-летняя Хейли держались за руки и не скрывали свои отношения.

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Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Также в сеть попал кадр, на котором Бибер демонстрирует кольцо на левом безымянном пальце. Однако источники утверждают, что таким образом Джастин решил потроллить таблоиды и спровоцировать новые сплетни в сети.



Джастин Бибер "засветил" обручальное кольцо, но это не означает, что он женится

Напомним, недавно Джастин Бибер разорвал отношения с певицей Селеной Гомес и закрутил недолгий роман с моделью Баскин Чемпион.