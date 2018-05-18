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Джастин Тимберлейк сделал неожиданный сюрприз для 88-летней поклонницы: видео

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Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк / Фото из соцсетей

Популярный американский певец и актер Джастин Тимберлейк имеет немалую популярность в мире. Артист любит удивлять поклонников новыми видеоработами и песнями. Однако не только творчество может поразить фан-клуб певца. Так, во время своего выступления Джастин Тимберлейк сделал сюрприз для 88-летней поклонницы.

Джастина Тимберлейка по праву можно считать одним из самых успешных певцов современности. Каждая видеоработа артиста имеет большую популярность в мире, а фан-клуб растет ежегодно. Его сторонники – люди разного возраста, статуса и национальности. Это Джастин Тимберлейк доказал во время одного из концертов в американском Орландо.

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На концерте певец познакомил всех со своей верной поклонницей – 88-летней Бетт Мэлони. Пенсионерка настолько стремилась попасть на выступление Джастина Тимберлейка, что не могла сдерживать эмоции от получения билетов. Мероприятие бабушка посетила со своей внучкой Сарой Энн.

По словам девушки, после того, как бабушка рассказала о своей мечте, она написала Джастину Тимберлейку. Необычная история настолько вдохновила певца, что он решил лично поздравить Бетт Мэлони во время концерта.

Здесь сейчас находится симпатичная маленькая леди. Ей 88 лет, я познакомился с ней сегодня. Где бы вы не сидели в зале... А вот она! Я люблю вас!
– признался артист со сцены.

Кроме этого сюрприза, который растрогал бабушку, она имела возможность пообщаться с Джастином Тимберлейком. Певец несколько часов провел с Бетт Мэлони, обсуждая творчество и слушая историю ее жизни. По словам Сары Энн, это был лучший день в жизни пенсионерки. Яркие кадры и искренние улыбки со встречи подтверждают это.

 

Теги: LifeStyle Музыка Пенсіонери
Источник: 24 Канал
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