Джем из грейпфрута и чили: оригинальный рецепт
Если вам надоели традиционные сладости из фруктов, рекомендуем попробовать совершенно новый и оригинальный рецепт джема из грейпфрута и перца чили.
Рецепт таких сладостей очень простой и довольно быстрый. На порцию такого джема стоит выделить 2 часа 30 минут. Однако результатом приготовленного десерта вы точно останетесь довольны.
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Таким джем можно употреблять не только в первоначальном виде, но и добавлять его к блюдам из мяса, птицы или рыбы. Также его добавляют в десерты, – кулинары особенно отмечают сочетание этого десерта с белым пломбиром.
Джем из грейпфрута и перца чили
Джем из грейпфрута и чили: оригинальный рецепт
Ингредиенты
1 кг мякоти грейпфрутов;
1 лимон;
1 перец чили;
400 г сахара.
Рецепт приготовления
1. Грейпфруты аккуратно очистите от кожуры, разберите на дольки, удалите все косточки и пленку и сложите в кастрюлю.
2. С лимона снимите цедру и выдавите весь сок, затем долейте в смесь мякоти грейпфрутов.
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3. Мелко нарежьте острый перец чили и добавьте его в общую емкость с указанным количеством сахара.
4. Перемешайте все и варите его на медленном огне, пока масса не достигнет желаемой густоты, – на это может уйти от 1 до 2,5 часов.
Приятного аппетита!