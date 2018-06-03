Если вам надоели традиционные сладости из фруктов, рекомендуем попробовать совершенно новый и оригинальный рецепт джема из грейпфрута и перца чили.

Рецепт таких сладостей очень простой и довольно быстрый. На порцию такого джема стоит выделить 2 часа 30 минут. Однако результатом приготовленного десерта вы точно останетесь довольны.

Читайте также: Вкусный рецепт жареного мороженого

Таким джем можно употреблять не только в первоначальном виде, но и добавлять его к блюдам из мяса, птицы или рыбы. Также его добавляют в десерты, – кулинары особенно отмечают сочетание этого десерта с белым пломбиром.

Джем из грейпфрута и перца чили

Джем из грейпфрута и чили: оригинальный рецепт

Ингредиенты

1 кг мякоти грейпфрутов;

1 лимон;

1 перец чили;

400 г сахара.

Рецепт приготовления

1. Грейпфруты аккуратно очистите от кожуры, разберите на дольки, удалите все косточки и пленку и сложите в кастрюлю.

2. С лимона снимите цедру и выдавите весь сок, затем долейте в смесь мякоти грейпфрутов.

Читайте также: Вкусные булочки с клубникой: простой рецепт выпечки

3. Мелко нарежьте острый перец чили и добавьте его в общую емкость с указанным количеством сахара.

4. Перемешайте все и варите его на медленном огне, пока масса не достигнет желаемой густоты, – на это может уйти от 1 до 2,5 часов.

Приятного аппетита!