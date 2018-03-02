Дженифер Энистон нашла способ расслабиться после развода

Голливудская актриса Дженнифер Энистон после сообщения о разводе с Джастином Теру находит утешение в друзьях.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдера.

Как известно, актеры Дженифер Энистон и Джастин Теру официально объявили о разводе в середине февраля. Это было совместное решение пары, причиной которого стала длительная разлука. Сейчас же появилась информация, что актер долго времени не терял и уже начал встречаться со стилисткой Хлойей Хартштейн.

Зато Дженифер Энистон больше времени уделяет друзьям, с которыми поехала на отдых. По словам инсайдера, звезда даже планирует сделать пышный девичник на островах, куда пригласила 10 подруг.

"Джен любит пляжный отдых и не находит ничего более расслабляющего, чем лежание у бассейна. Обычно она ездила в Мексику, однако сейчас не рассматривает это направление – оно напоминает ей про Джастина. Говорят, что она вместе с десятью подругами собирается поехать на Гавайи", – рассказал инсайдер.