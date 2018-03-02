15:36
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дженифер Энистон нашла способ расслабиться после развода

544 Читати новину українською
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / Фото из открытых источников

Голливудская актриса Дженнифер Энистон после сообщения о разводе с Джастином Теру находит утешение в друзьях.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на инсайдера.

Как известно, актеры Дженифер Энистон и Джастин Теру официально объявили о разводе в середине февраля. Это было совместное решение пары, причиной которого стала длительная разлука. Сейчас же появилась информация, что актер долго времени не терял и уже начал встречаться со стилисткой Хлойей Хартштейн.

Зато Дженифер Энистон больше времени уделяет друзьям, с которыми поехала на отдых. По словам инсайдера, звезда даже планирует сделать пышный девичник на островах, куда пригласила 10 подруг.

"Джен любит пляжный отдых и не находит ничего более расслабляющего, чем лежание у бассейна. Обычно она ездила в Мексику, однако сейчас не рассматривает это направление – оно напоминает ей про Джастина. Говорят, что она вместе с десятью подругами собирается поехать на Гавайи", – рассказал инсайдер.

Теги: LifeStyle Голливуд Дженифер Энистон отдых
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 916
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 781
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
155
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
871
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
456
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук