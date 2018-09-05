Дженнифер Энистон больше не ищет отношения, – СМИ

Голливудская актриса Дженнифер Энистон после разрыва отношений с Джастином Теру больше не стремится искать свою любовь.

Об этом инсайдеры рассказали изданию People.

49-летняя Дженнифер Энистон после разрыва отношений с Джастином Теру решила полностью отдать свое время работе и не искать новые знакомства. Сейчас звезда находится на итальянском острове Комо, где проходят съемки фильма "Загадочное убийство".

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"Она без перерыва работает, но ей нравится в Европе. С ней ее друзья, в том числе, Крис Макмиллан, он работает с актрисой со времен сериала "Друзья". У Джен очень насыщенный график. Она на озере уже недели три, но за все это время успела только один раз покататься на лодке. Ее не интересуют новые знакомства. Она все время сосредоточена на работе", – рассказал инсайдер.

В конце лета Дженнифер Энистон посетила своих друзей – Джорджа и Амаль Клуни. Актриса весело провела время и уже совсем не думает об экс-бойфренде.

Она даже не говорит о Джастине. Ей абсолютно все равно, чем он занят. Она сосредоточена на своей собственной жизни,

– добавил инсайдер.

Допис, поширений jennifer aniston (@flawlessjenaniston) 13 Чер 2018 р. о 1:08 PDT

Сама же Дженнифер Энистон в интервью признавалась, что она не хочет быть обычной женщиной, у которой есть дети и муж. Все же слухи о ее эмоциональном состоянии звезда назвала преувеличением.

"Она не может удержать мужчину" и "Она не хочет детей, потому что думает только о себе" – главные мифы о мне. Еще считается, что у меня разбито сердце. Это совсем не так. И никто не знает, что мне пришлось пережить в эмоциональном плане, через какие медицинские истории я прошла. На женщин давят, требуя, чтобы они становились матерями. А если они не рожают, их записывают в испорченный товар. Но может, мое предназначение в этом мире не в детях? Может, есть еще что-то важное, что я хотела бы сделать", – заявила Дженнифер Энистон.

Напомним, что в феврале 2018 года Дженнифер объявила о своем разводе с актером Джастином Теру. Сразу после этого заявления пользователи сети пророчили воссоединение актрисы с экс-супругом Брэдом Питтом.