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      Дженнифер Энистон ненавидела свою прическу в сериале "Друзья": подробности

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      Дженнифер Энистон в сериале "Друзья"
      Дженнифер Энистон в сериале "Друзья"

      Знаменитая актриса Дженнифер Энистон призналась, что терпеть не могла прическу Рэйчел в культовом сериале "Друзья".

      Как сообщает издание People, Дженнифер Энистон не могла самостоятельно уложить волосы идеально.

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      По ее словам, она до сих пор доверяет свои волосы только одному американскому стилисту Крису Макмиллану.

      Когда я впервые увидела себя в зеркале, то пришла в восторг. А потом мои непослушные волосы превратились в мочалку, потому что я и понятия не имела, как их уложить. И никто не мог повторить укладку Криса,
      – отметила Дженнифер.

      Энистон похвалила своего стилиста, отметив, что он не просто стрижет волосы, а "излечивает от многих недугов".


      Сериал "Друзья" / Getty


      Сериал "Друзья" / Getty

      Напомним, что в феврале 2018 года Дженнифер объявила о своем разводе с актером Джастином Теру. Сразу после этого заявления пользователи сети пророчили воссоединение актрисы с экс-супругом Брэдом Питтом.

      Теги: Кино LifeStyle Дженифер Энистон
      Источник: 24 канал
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