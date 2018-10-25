Дженнифер Энистон ненавидела свою прическу в сериале "Друзья": подробности

Знаменитая актриса Дженнифер Энистон призналась, что терпеть не могла прическу Рэйчел в культовом сериале "Друзья".

Как сообщает издание People, Дженнифер Энистон не могла самостоятельно уложить волосы идеально.

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По ее словам, она до сих пор доверяет свои волосы только одному американскому стилисту Крису Макмиллану.

Когда я впервые увидела себя в зеркале, то пришла в восторг. А потом мои непослушные волосы превратились в мочалку, потому что я и понятия не имела, как их уложить. И никто не мог повторить укладку Криса,

– отметила Дженнифер.

Энистон похвалила своего стилиста, отметив, что он не просто стрижет волосы, а "излечивает от многих недугов".



Сериал "Друзья" / Getty



Сериал "Друзья" / Getty

Напомним, что в феврале 2018 года Дженнифер объявила о своем разводе с актером Джастином Теру. Сразу после этого заявления пользователи сети пророчили воссоединение актрисы с экс-супругом Брэдом Питтом.