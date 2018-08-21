Дженнифер Лопес получила специальную премию на MTV Video Music Awards 2018: яркие образы
49 летняя популярная певица Дженнифер Лопес получила специальную премию имени Майкла Джексона – Vanguard Video Awards, а также победила в номинации "Лучшая Коллаборация" вместе с DJ Khaled и Cardi B на ежегодной музыкальной церемонии MTV Video Music Awards 2018, которая состоялась 20 августа в Нью- Йорке.
Дженнифер Лопес стала первой латиноамериканской певицей, которая получила награду имени Майкла Джексона. Ранее ее получали Пинк, Рианна, Канье Уэст и Бейонсе.
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Это была невероятная поездка, когда я мечтала о своих смелые желаниях, а потом наблюдала, как они реализуются. Музыка, актерство – эта карьера всегда была одержимостью. Когда люди говорили: "Ты слишком много делаешь, можешь делать только что-то одно", я всегда помнила о том, что всегда была такой, что реагировала так: "Почему бы и нет?" Я должна была выбрать свой собственный путь, создать свои собственные правила,
– заявила Лопес, когда получила награду.
Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty
На сцене легендарная Джей Ло выступила в трех различных ярких нарядах
Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty
Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty
Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty
Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty
Джей Ло с DJ Khaled и Cardi B
Смотрите видео с выступления Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards 2018:
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