Дженнифер Лопес получила специальную премию на MTV Video Music Awards 2018: яркие образы

49 летняя популярная певица Дженнифер Лопес получила специальную премию имени Майкла Джексона – Vanguard Video Awards, а также победила в номинации "Лучшая Коллаборация" вместе с DJ Khaled и Cardi B на ежегодной музыкальной церемонии MTV Video Music Awards 2018, которая состоялась 20 августа в Нью- Йорке.

Дженнифер Лопес стала первой латиноамериканской певицей, которая получила награду имени Майкла Джексона. Ранее ее получали Пинк, Рианна, Канье Уэст и Бейонсе.

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Это была невероятная поездка, когда я мечтала о своих смелые желаниях, а потом наблюдала, как они реализуются. Музыка, актерство – эта карьера всегда была одержимостью. Когда люди говорили: "Ты слишком много делаешь, можешь делать только что-то одно", я всегда помнила о том, что всегда была такой, что реагировала так: "Почему бы и нет?" Я должна была выбрать свой собственный путь, создать свои собственные правила,

– заявила Лопес, когда получила награду.



Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty

На сцене легендарная Джей Ло выступила в трех различных ярких нарядах



Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty



Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty



Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty



Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty



Джей Ло с DJ Khaled и Cardi B

Смотрите видео с выступления Дженнифер Лопес на MTV Video Music Awards 2018: