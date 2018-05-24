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Дженнифер Лопес примеряла горячие образы в новом клипе: видео

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Кадр из клипа

Американская певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников новым зажигательным треком "Dinero". К песне артистка сняла не менее горячий клип.

Видео нового клипа Дженнифер Лопес опубликовали 24 мая. Менее чем за сутки трек набрал почти полмиллиона просмотров. Саму песню "Dinero", что в переводе означает "деньги", певица записала с хип-хоп исполнителями DJ Khaled и Cardi B.

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Хотя ролик вышел в черно-белых цветах, он стал не менее пикантным. Певица выбрала для клипа несколько соблазнительных образов. В частности, Дженнифер Лопес появилась в кружевном белье и халате, готовя ребра на гриле. В другом эпизоде артистка игриво позирует в бассейне. Не обошлось и без сцен в постели – Дженнифер Лопес с Cardi пели и приплясывали на большой кровати.

Кроме этого, певица показала зажигательный танец с мужчинами. Видео получилось не только горячим, но и динамичным.

Смотрите видео клипа Дженнифер Лопес к песне "Dinero":

 

Теги: Дженнифер Лопес Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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