Дженнифер Лопес примеряла горячие образы в новом клипе: видео

Американская певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников новым зажигательным треком "Dinero". К песне артистка сняла не менее горячий клип.

Видео нового клипа Дженнифер Лопес опубликовали 24 мая. Менее чем за сутки трек набрал почти полмиллиона просмотров. Саму песню "Dinero", что в переводе означает "деньги", певица записала с хип-хоп исполнителями DJ Khaled и Cardi B.

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Хотя ролик вышел в черно-белых цветах, он стал не менее пикантным. Певица выбрала для клипа несколько соблазнительных образов. В частности, Дженнифер Лопес появилась в кружевном белье и халате, готовя ребра на гриле. В другом эпизоде артистка игриво позирует в бассейне. Не обошлось и без сцен в постели – Дженнифер Лопес с Cardi пели и приплясывали на большой кровати.



Кроме этого, певица показала зажигательный танец с мужчинами. Видео получилось не только горячим, но и динамичным.

Смотрите видео клипа Дженнифер Лопес к песне "Dinero":