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Дженнифер Лопес с бойфрендом приобрели совместную квартиру за 15 миллионов долларов

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Дженнифер Лопес с бойфрендом приобрели квартиру
Дженнифер Лопес с бойфрендом приобрели квартиру

Популярная певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес удивила поклонников стремительным развитием отношений со спортсменом Алексом Родригесом. Звездная пара недавно приобрела роскошные апартаменты в Нью-Йорке.

Об этом сообщает E! News.

Элитный пентхаус расположен в самом высоком жилом небоскребе Нью-Йорка на знаменитой улице Park Avenue. Высота 96-этажного здания составляет 425,5 метров. Известно, что роскошное жилье стоит около 15 миллионов долларов.

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По информации СМИ, жилье имеет 3 спальни, несколько ванных комнат, гардеробную, библиотеку и личный лифт. Кроме этого, звездная пара будет иметь доступ к большому бассейну и конференц-залу, где можно проводить деловые встречи.


Апартаменты Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Я верю в брак и хотела бы состариться с любимым, но ни к чему его не принуждаю сейчас. Это прекрасно, что мы понимаем друг друга,
– рассказала Дженнифер Лопес.

Кроме приобретенной квартиры, Дженнифер Лопес является собственницей дома в Майами, а Алекс Родригес – в Лос-Анджелесе. Поскольку звезды часто наведываются в Нью-Йорк, эта первая совместная квартира может стать отличным стартом для создания семьи.

Кто такая Дженнифер Лопес?
Это американская актриса, певица, дизайнер и продюсер. Дженнифер Лопес была трижды замужем – за Охани Ноа, Крисом Джаддом и Марком Энтони. В браке с третьим мужем звезда родила двойняшек – сына Макса и дочь Эмми.

Теги: LifeStyle Дженнифер Лопес Недвижимость
Источник: 24 Канал
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