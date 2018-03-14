Дженнифер Лоуренс рассказала, почему не любит секс

Известная американская актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что не любит секс из-за гермофобии – страха перед микробами и инфекциями.

27-летняя звезда фильма "Красный воробей" призналась, что чаще говорит о сексе, чем им занимается, говорится в издании The Sun.

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"Я всегда рассказываю, как я хочу секса, но если взглянуть на мое сексуальное прошлое, то секс у меня был только с проверенными бойфрендами. Я говорю, как мне это нравится, хотя на самом деле не занимаюсь этим. Я гермофоб, а пенис – опасный, поэтому я всегда проверяю бойфрендов на отсутствие венерических заболеваний", – заявила Лоуренс.

Несмотря на свои взгляды на секс, Дженнифер Лоуренс надеется встретить настоящую любовь.

"Сейчас я не нахожусь в отношениях, и у меня очень давно не было секса. Но я хотела бы встречаться с кем-то. Потому что быть одинокой – тяжело", – призналась актриса.

Стоит добавить, ранее Дженнифер Лоуренс встречалась с режиссером Дарреном Аронофски, но в ноябре прошлого года они разошлись.

Напомним, зимой актриса появилась на премьере фильма "Красный воробей" в откровенном платье, чем вызвала возмущение у критиков.