17:01
4 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 15°C
  • вторник
    25°C 16°C
  • среда
    19°C 13°C
  • четверг
    23°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

Джессика Альба поделилась, как достигла успеха в Голливуде

57 Читати новину українською
Джессика Альба для InStyle
Джессика Альба для InStyle / www.instyle.com

Известная актриса Джессика Альба стала главной героиней июльского номера американского журнала InStyle.

37-летняя Джессика дала интервью изданию и снялась в волшебной фотосессии в ретро-образе.

Читайте также: Эмили Ратаковски снялась для австралийского глянца Elle: первые фото

Звезда позировала в платьях от Ralph&Russo и Dolce&Gabbana и объемных украшениях от Louis Vuitton и Gucci.

Джессика Альба для InStyle

 

По словам Альбы, в Голливуде существует жесткая конкуренция, поэтому она научилась, как лучше "продать" себя на обложке или в кино.

"Я очень усердно работаю над коммерческим подходом к карьере. Есть немало гораздо более красивых и талантливых женщин, чем я, которые стремятся достичь успеха в этом бизнесе. Поэтому я всегда понимала, что мне нужно быть на шаг впереди этих женщин. Я всегда держала курс на успех и пыталась разбираться во всех сферах, в которых работаю – я изучала, как лучше "продать" себя на обложке, в кино и других областях", – поделилась звезда.

Джессика рассказала, что в начале карьеры ее называли "экзотикой" из-за необычной для Голливуда внешности.

"Мои родители американцы, но моя мама имеет французские и датские корни, а папа – мексиканец. Когда я начинала свою карьеру, мою внешность называли экзотической. Мне нужно было оставаться загадочной и сексуальной. Кроме того, латиноамериканцев не особенно любили в Голливуде. Сейчас Дженнифер Лопес и Сальма Хайек – главные мировые секс-символы, но в самом начале все было совсем иначе", – говорит актриса.

Теги: LifeStyle Мода Кино
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
сегодня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
119
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук