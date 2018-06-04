Джессика Альба поделилась, как достигла успеха в Голливуде

Известная актриса Джессика Альба стала главной героиней июльского номера американского журнала InStyle.

37-летняя Джессика дала интервью изданию и снялась в волшебной фотосессии в ретро-образе.

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Звезда позировала в платьях от Ralph&Russo и Dolce&Gabbana и объемных украшениях от Louis Vuitton и Gucci.

Джессика Альба для InStyle

Допис, поширений instylemagazine (@instylemagazine) 2 Чер 2018 р. о 5:13 PDT

По словам Альбы, в Голливуде существует жесткая конкуренция, поэтому она научилась, как лучше "продать" себя на обложке или в кино.

"Я очень усердно работаю над коммерческим подходом к карьере. Есть немало гораздо более красивых и талантливых женщин, чем я, которые стремятся достичь успеха в этом бизнесе. Поэтому я всегда понимала, что мне нужно быть на шаг впереди этих женщин. Я всегда держала курс на успех и пыталась разбираться во всех сферах, в которых работаю – я изучала, как лучше "продать" себя на обложке, в кино и других областях", – поделилась звезда.

Джессика рассказала, что в начале карьеры ее называли "экзотикой" из-за необычной для Голливуда внешности.

"Мои родители американцы, но моя мама имеет французские и датские корни, а папа – мексиканец. Когда я начинала свою карьеру, мою внешность называли экзотической. Мне нужно было оставаться загадочной и сексуальной. Кроме того, латиноамериканцев не особенно любили в Голливуде. Сейчас Дженнифер Лопес и Сальма Хайек – главные мировые секс-символы, но в самом начале все было совсем иначе", – говорит актриса.