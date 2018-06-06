Джиджи Хадид подтвердила отношения с экс-бойфрендом Зейном Маликом: фото

Американская модель Джиджи Хадид, которая несколько месяцев назад с Зейном Маликом официально сообщила о разрыве отношений, все же подтвердила слухи о воссоединении с исполнителем.

Сначала пару, которая 3 месяца назад объявила о разрыве, застали за поцелуем. Теперь Джиджи и Зейн, похоже решили подтвердить свои отношения романтическим снимком. На нем Джиджи Хадид в Instagram-stories показала, как Зейн целует ее шею в уютной домашней атмосфере.

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Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе

Как известно, перед этим Джиджи Хадид побывала на премьере фильма "8 подруг Оушена", но вместо вечеринки, которая традиционно происходит после показов, отправилось домой к бойфренду.

Напомним, что о романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, но уже впоследствии пара начала вместе появляться на светских мероприятиях. В декабре 2016 даже были слухи, что экс-участник группы One Direction сделал ей предложение женитьбы, однако она отказалась, потому что не хотела так спешить со свадьбой. Уже в марте 2018 после трех лет отношений пара официально сообщила о расставании, а в конце апреля решила возобновить отношения.