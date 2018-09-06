Джиджи и Белла Хадид посетили теннисный матч в откровенных образах

Сестры Хадид являются хорошими подругами знаменитой теннисистки Серены Уильямс. На днях модели посетили Чемпионат США по теннису, на котором решили поддержать свою знакомую.

Но откровенный вид Джиджи и Беллы привлек едва ли не больше внимания, чем сам теннисный матч. Для образов болельщиц звезды выбрали похожие over-size наряды: Джиджи надела голубовато-серую рубашку и обтягивающие белые велосипедки, а Белла примерила короткое платье-рубашку и аксессуары.

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Спортивные образы сестры Хадид одинаково спустили с плеч и выглядели довольно провокационно. Девушки снимали в Instagram Stories ход событий матча, а также смаковали фаст-фуд и громко болели за Серену Уильямс.



Белла и Джиджи Хадид на Чемпионате США по теннису

Стоит добавить, что поддержать Серену Уильямс пришло много звездных друзей. Среди них были и братья Джонас со своими любимыми – Софи Тернер и Приянка Чопрой.