Джинсовый верх и низ: в моду возвращается популярный тренд 90-х
В моду возвращается еще один популярный в 90-х годах тренд в одежде – носить джинсы и джинсовый топ вместе.
Как пишет The Sun, в 2018-м году образ, который состоял из джинсового верха и низа, выбирали супермодели Кендалл Дженнер, Хайди Клум, актрисы Дани Дайер и Мишель Киган.
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Как носить джинсовый верх и низ вместе
Модные эксперты определили несколько советов, как правильно комбинировать джинсовые вещи. Такой ансамбль должен совпадать по тону, а под джинсовую куртку лучше всего подобрать однотонную белую футболку.
К такому образу лучше всего подойдут туфли на каблуке контрастного цвета.
В жаркую погоду можно выбрать укороченные джинсы или мини-юбку с коротким джинсовым топом.
А джинсы темных цветов стоит сочетать с такой же темной джинсовой рубашкой. Такую комбинацию можно дополнить третьей вещью – джинсовой курткой.