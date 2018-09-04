Джинсовый верх и низ: в моду возвращается популярный тренд 90-х

В моду возвращается еще один популярный в 90-х годах тренд в одежде – носить джинсы и джинсовый топ вместе.

Как пишет The Sun, в 2018-м году образ, который состоял из джинсового верха и низа, выбирали супермодели Кендалл Дженнер, Хайди Клум, актрисы Дани Дайер и Мишель Киган.

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Допис, поширений Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 18 Кві 2017 р. о 10:14 PDT

Как носить джинсовый верх и низ вместе

Модные эксперты определили несколько советов, как правильно комбинировать джинсовые вещи. Такой ансамбль должен совпадать по тону, а под джинсовую куртку лучше всего подобрать однотонную белую футболку.

К такому образу лучше всего подойдут туфли на каблуке контрастного цвета.

В жаркую погоду можно выбрать укороченные джинсы или мини-юбку с коротким джинсовым топом.

А джинсы темных цветов стоит сочетать с такой же темной джинсовой рубашкой. Такую комбинацию можно дополнить третьей вещью – джинсовой курткой.