Посыл очень важен: чего стремится Байден попыткой передать Украине помощи на 100 миллиардов

Джо Байден рассматривает законопроект, предусматривающий единоразовую выплату в размере 100 миллиардов долларов в поддержку Украины. Этой суммы должно хватить до начала 2025 года на финансирование вооружений и гуманитарной помощи.

Это важный посыл, который означает, что украинские партнеры решительно настроены обеспечить нашу страну помощью на весь следующий год. Особенно в контексте намерений России продолжать войну. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Россия четко задекларировала свои намерения, что в следующем году будет продолжать воевать и вести агрессию. Соответственно тянет время до выборов, устраивая военные "акции" с помощью террористов в Израиле, чтобы максимально дезориентировать Запад и создать много очагов проблем, которые нужно решать", – отметил он.

Значение помощи

Подобная помощь, которую пока может рассматривать глава США, важна для Украины с точки зрения избирательного процесса. Поскольку это была бы своеобразная "подушка", которая позволила бы удерживаться на плаву.

"Нужно продолжать производить оружие. Сейчас есть амбициозный план, который должен выработать 400 тысяч снарядов в течение следующего года. А на 2026 год выйти на цифру более миллиона в США. Это тоже требует финансирования и поддержки. Поэтому это важно", – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Также помощь от партнеров важна для стабилизации экономической ситуации. И, по мнению Александра Мусиенко, без поддержки Украина не останется. Вопрос только в ее объемах.

"Я думаю, в этом есть расчет США и партнеров, чтобы снять немало вопросов и не дать шансу Кремлю злорадствовать, что какая-то поддержка может у нас уменьшиться", – добавил он.

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