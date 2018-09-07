Джоан Роулинг случайно стала гостьей на свадьбе: радостные фото молодоженов

Британская писательница и автор цикла романов "Гарри Поттер" Джоан Роулинг направлялась к своему автомобилю, как ее вдруг заметили невесты-мужчины, которые устроили свадьбу.

Об этом сообщают на The Huffington Post.

Влюбленные Ник и Джон из Эдинбурга 26 августа отмечали свадьбу, как их фотограф Мэтт Фотергиль заметил неподалеку отеля Prestonfield House знаменитую писательницу Джоан Роулинг. Долго не думая, фотограф попросил женщину присоединиться к молодоженам, чтобы сделать несколько кадров.

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Джоан без колебаний согласилась и поздравила молодоженов со свадебной церемонией.

Она сказала "Да, конечно". А потом, увидев ребят, она стала такой классной. Она подошла к ним с широкой улыбкой, крепко обняла обоих и пожелала им здоровья и счастья,

– рассказал фотограф.

Джоан Роулинг с молодоженами Ником и Джоном в Эдинбурге



Джоан Роулинг с молодоженами Ником и Джоном в Эдинбурге

Шотландская пара молодоженов была просто в восторге от такого подарка судьбы и благодарно выкрикивала вслед писательницы, когда та шла к своему автомобилю.



Джоан Роулинг с молодоженами Ником и Джоном в Эдинбурге

По случаю дня рождения Джоан Роулинг, который состоялся 31 июля, журналисты LifeStyle 24 подготовили интересный тест о ее жизни и творчестве.