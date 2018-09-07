17:38
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Джоан Роулинг случайно стала гостьей на свадьбе: радостные фото молодоженов

92 Читати новину українською
Джоан Роулинг с молодоженами Ником и Джоном в Эдинбурге
Джоан Роулинг с молодоженами Ником и Джоном в Эдинбурге / Matt Fothergill/Matt.E.Photography

Британская писательница и автор цикла романов "Гарри Поттер" Джоан Роулинг направлялась к своему автомобилю, как ее вдруг заметили невесты-мужчины, которые устроили свадьбу.

Об этом сообщают на The Huffington Post.

Влюбленные Ник и Джон из Эдинбурга 26 августа отмечали свадьбу, как их фотограф Мэтт Фотергиль заметил неподалеку отеля Prestonfield House знаменитую писательницу Джоан Роулинг. Долго не думая, фотограф попросил женщину присоединиться к молодоженам, чтобы сделать несколько кадров.

Читайте также: Киану Ривз случайно попал на свадьбу американской пары: фотофакт

Джоан без колебаний согласилась и поздравила молодоженов со свадебной церемонией.

Она сказала "Да, конечно". А потом, увидев ребят, она стала такой классной. Она подошла к ним с широкой улыбкой, крепко обняла обоих и пожелала им здоровья и счастья,
– рассказал фотограф.

Джоан Роулинг с молодоженами Ником и Джоном в Эдинбурге


Джоан Роулинг с молодоженами Ником и Джоном в Эдинбурге

Шотландская пара молодоженов была просто в восторге от такого подарка судьбы и благодарно выкрикивала вслед писательницы, когда та шла к своему автомобилю.


Джоан Роулинг с молодоженами Ником и Джоном в Эдинбурге

По случаю дня рождения Джоан Роулинг, который состоялся 31 июля, журналисты LifeStyle 24 подготовили интересный тест о ее жизни и творчестве.

 

 

Теги: LifeStyle Новости культуры Гарри Поттер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
сегодня, 17:05 Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
Олексій Чибісов
"Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
сегодня, 16:00 "Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
Крістіна Бердинських
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
6 сентября, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Україна не здасть свого інформаційного простору!
сегодня, 15:03 Україна не здасть свого інформаційного простору!
Ігор Лапін
Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
сегодня, 12:01 Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
Лев Парцхаладзе
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук