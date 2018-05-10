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Джона Траволту отметят специальной наградой на Каннском фестивале

57 Читати новину українською
Джон Траволта
Джон Траволта / Фото из открытых источников

Голливудского актера Джона Траволту хотят наградить премией "Символ кино" ("Cinema Icon") от именитого журнала Variety.

Такую награду представители издания хотят вручить звезде после премьеры ленты "Кодекс Готти", в котором Траволта сыграл главную роль. Премьера фильма и награждение на Каннском кинофестивале состоятся 15 мая.

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Исполнительный редактор издания Стивен Гайдос отметил, что долгая карьера, популярность и награды Траволты делают его достойным специальной награды. Сам Джон Траволта был номинирован на премию "Оскар" в 1977 году за роль в фильме "Лихорадка субботнего вечера", а в 1994 году – за "Криминальное чтиво".

Музыкальный фильм "Бриолин" с Траволтой в главной роли, выпущенный в 1978 году, вошел в число самых популярных киномюзиклов в истории кинематографа.

Теги: LifeStyle Каннский кинофестиваль Кино Голливуд Награды
Источник: 24 Канал
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