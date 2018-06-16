16:26
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, 15 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Джонни Депп подал в суд на британский таблоид

56 Читати новину українською
Джонни Депп
Джонни Депп / GettyImages

2 июня Джонни Депп подал в суд на таблоид The Sun, издательский дом News Group Newspapers Limited и автора публикации Дэна Вуттона, который в своей статье отмечает, "Как Джоан Роулинг может "радоваться" кастингу Джонни Деппа в фильме" Фантастические животные", который бил свою жену?"

Депп в своем судебном иске требует от издания 200 тысяч0 фунтов стерлингов, также еще 10,5 тысячи – компенсация судебных расходов. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на "People".

Читайте также: Джонни Депп шокировал фанатов болезненным видом: фотофакт

Отметим, что о роли Джонни Деппа в сиквеле "Фантастических тварей" стало известно давно, а в декабре 2017 года Роулинг публично поддержала этот кастинг. В ответ на эту поддержку The Sun и опубликовал скандальную статью.

Напомним, Депп и Херд развелись чуть больше чем через год после бракосочетания. Эмбер заявила о постоянном пьянстве, ссорах Деппа, актер якобы даже бил ее. Дело дошло до суда, где она у него отсудила 7 миллионов долларов.

В франшизе "Фантастические твари" Депп играет темного волшебника Гриндевальда. На фоне скандала с сексуальными домогательствами в Голливуде участие Деппа в "Фантастических тварях" вновь оказалось в центре внимания. Многие поклонники выступили против участия актера в продолжении фильма, премьера которого запланирована 16 ноября 2018 года из-за обвинений в насилии Джонни Деппа в отношении Эмбер Херд, когда они еще были женаты.

Теги: Кино LifeStyle Скандал Джонни Депп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
сегодня, 16:03 Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
Інститут Просвіти 131
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сегодня, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 35
Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
сегодня, 12:06 Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
Ілля Кенігштейн 670
Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 11:30 Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018
706
Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
сегодня, 11:00 Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
Сергій Фурса 589
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук