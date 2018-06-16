Джонни Депп подал в суд на британский таблоид

2 июня Джонни Депп подал в суд на таблоид The Sun, издательский дом News Group Newspapers Limited и автора публикации Дэна Вуттона, который в своей статье отмечает, "Как Джоан Роулинг может "радоваться" кастингу Джонни Деппа в фильме" Фантастические животные", который бил свою жену?"

Депп в своем судебном иске требует от издания 200 тысяч0 фунтов стерлингов, также еще 10,5 тысячи – компенсация судебных расходов. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на "People".

Читайте также: Джонни Депп шокировал фанатов болезненным видом: фотофакт

Отметим, что о роли Джонни Деппа в сиквеле "Фантастических тварей" стало известно давно, а в декабре 2017 года Роулинг публично поддержала этот кастинг. В ответ на эту поддержку The Sun и опубликовал скандальную статью.

Напомним, Депп и Херд развелись чуть больше чем через год после бракосочетания. Эмбер заявила о постоянном пьянстве, ссорах Деппа, актер якобы даже бил ее. Дело дошло до суда, где она у него отсудила 7 миллионов долларов.



В франшизе "Фантастические твари" Депп играет темного волшебника Гриндевальда. На фоне скандала с сексуальными домогательствами в Голливуде участие Деппа в "Фантастических тварях" вновь оказалось в центре внимания. Многие поклонники выступили против участия актера в продолжении фильма, премьера которого запланирована 16 ноября 2018 года из-за обвинений в насилии Джонни Деппа в отношении Эмбер Херд, когда они еще были женаты.