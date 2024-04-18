Джонсон заявил, что предоставить летальную помощь Украине "критически важно"
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что сейчас "критически важно" предоставить Украине летальную помощь. Он заявил, что Кремль может напасть на страны НАТО. В частности, на Польшу или других союзников США по Альянсу.
Об этом американский политик сказал на брифинге 17 апреля 2024 года. Перед этим он заверил, что планирует вынести на голосование пакеты помощи Украине и Израилю 20 апреля.
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Что сказал Джонсон о помощи Украине
То, что мы делаем сейчас, я считаю правильным. Сейчас критическое время, и я считаю, что предоставление Украине летальной помощи является критически важным,
– заявил Джонсон.
Он объяснил, что диктатор Владимир Путин, Си Цзиньпин и Иран являются "осью зла". Поэтому он верит данным разведки, которые они получали.
"Откровенно говоря, я бы лучше послал пули в Украину, чем американских ребят. Этой осенью мой сын собирается поступить в военно-морскую академию. Для меня это боевые упражнения, как и для многих американских семей", – заверил спикер Палаты представителей.
Он уточнил, что Россия, Китай и Иран координируют свои действия, а российский диктатор Путин может "маршировать по Европе", если ему позволят это сделать.
Что известно о предоставлении помощи от США Украине
- США с осени 2023 года не могут выделить пакет помощи Украине.
- В феврале 2024 года Сенат проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на более чем 95 миллиардов долларов. Однако спикер Майк Джонсон не ставил его на голосование в Палате представителей США.
- Ведь только после этого документ может подписать Джо Байден и помощь начнут предоставлять.
- На днях Майк Джонсон заявил, что разделит помощь Киеву, Израилю и Тайваню на три отдельных законопроекта. Впоследствии Палата представителей США обнародовала текст дополнительных законопроектов. Там говорится о более 60 миллиардов долларов для Украины и, вероятно, ракетах ATACMS.
- Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект Майка Джонсона о помощи Украине, если за него проголосует Конгресс.