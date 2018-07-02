Джордж и Амаль Клуни переехали жить на итальянский остров: названа причина

Бесподобное супружество Джорджа и Амаль Клуни сегодня проживает на итальянском острове Сардиния вместе со своими детьми-двойняшками. Там семья проведет три месяца лета.

Об этом сообщают на Pop Sugar.

Сразу же после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл супруги Амаль и Джордж отправились на Сардинию, чтобы провести там отпуск. Впоследствии пару снова увидели на острове и стало известно, что там семья актера проведет все лето.

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По информации СМИ, такое решение супруги Клуни приняли из-за работы актера, поскольку Джордж сейчас занят на съемках мини-сериала "Catch 22", которые происходят на Сардинии. Голливудская чета проживает в коммуне Порто-Сан-Паоло в двухэтажной вилле в районе H2O, принадлежащей Эцио Марии Симонелли, приближенному к экс-президенту Италии Сильвио Берлускони. На территории поместья расположены два бассейна и теннисный корт.

Имение Амаль и Джорджа Клуни



Имение Амаль и Джорджа Клуни