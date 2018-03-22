Джордж Клуни свел Брэда Питта и Дженнифер Энистон, – СМИ

В западной прессе продолжают обсуждать отношения актеров Брэда Питта и Дженнифер Энистон, которые когда-то были женаты. Якобы благодаря их старому другу Джорджу Клуни они снова начали встречаться.

Об этом рассказал собеседник издания Star, пишет Ace Showbiz.

"Джордж был первым, кто позвонил ему (Брэду Питту), когда развалился его брак с Энджи. После того, как Джен и Джастин Теру объявили о своем разводе, он уговорил Брэда выйти с ней на контакт и дать их отношениям еще один шанс", – поделился информатор.

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Брэд и Дженнифер впервые за долгое время встретились на одной из вечеринок, посвященных церемонии Оскар в Беверли-Хиллз.

"Планировалось потом поехать в дом Джен, выпить на ночь, но, конечно, Джордж просто подвез туда Брэда. Вечер, который они провели вместе, был расслабленным и тихим. Они вспоминали прошлое и много смеялись. Это как старые добрые времена, но еще лучше", – указал источник.



Брэд Питт, Дженнифер Энистон и Джордж Клуни

Кроме того, как пишет New Idea, Клуни недавно обмолвился своим друзьям, что очень рад, что Питт с Энистон снова сошлись.

"Джордж всегда терпеть не мог Анджелину, ему очень не нравилось, как она контролировала Брэда на протяжении их брака. Ему нравились Брэд и Джен вместе, и он был подавлен, когда они разошлись – особенно когда узнал, что это произошло из-за Энджи, о которой он никогда не слышал ничего хорошего", – добавил собеседник издания.

Пока представитель Клуни не подтвердил этих слухов.

Напомним, после Дня Валентина звездная пара Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о своем разводе, однако в СМИ уже начались догадки относительно несуществования их свадьбы.



После заявления о разводе пользователи сети пророчили возможное воссоединение актрисы с экс-супругом Брэдом Питтом.