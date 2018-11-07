Джордж Клуни выставил на продажу свой мотоцикл: известна причина

Голливудский актер Джордж Клуни решил распрощаться со своим мотоциклом марки Harley Davidson. Знаменитость выставил его на продажу.

Как сообщает The Daily Mail, жена актера, адвокат Амаль Клуни, настояла на том, чтобы мотоцикл исчез из их гаража. Причиной такого радикального решения стала авария, в которую Джордж Клуни попал в Италии в начале июля. Тогда актер столкнулся с Mercedes и влетел в лобовое стекло машины. Многочисленные травмы лечили в течение месяца.

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После ДТП, в которое попал Джордж Клуни, его жена Амаль сказала, что его поездки на мотоцикле навсегда закончились,

– говорится в объявлении о продаже.

Джордж Клуни продает свой мотоцикл / The Daily Mail

Сейчас мотоцикл выставили на аукционе eBay. Стартовая цена популярного лота составляет 26 тысяч долларов. Известно, что мотоцикл перейдет в руки нового владельца 15 ноября в Лос-Анджелесе.

Средства от продажи Harley Davidson Джордж Клуни решил отдать на благотворительность. Актер выбрал фонд Homes for Troops, который помогает ветеранам, пережившим военные действия. Представители фонда анонсируют, что мотоцикл будет иметь особую отметку от Джорджа Клун: актер оставит автограф на бензобаке.