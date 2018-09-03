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Джулия Робертс стала звездой рекламы новых духов Lancome

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Джулия Робертс в рекламе нового аромата La Vie Est Belle
Джулия Робертс в рекламе нового аромата La Vie Est Belle / www.buro247.ua

Голливудская киноактриса Джулия Робертс снялась в очаровательном видеоролике для французского бренда Lancôme. Звезда стала звездой рекламы нового аромата La Vie Est Belle.

Автором видеоролика с голливудской звездой стал французский режиссер Бруно Авеллан. Съемки рекламы проходили на знаменитой студии Universal в Лос-Анджелесе. В новом видеоролике Джулия предстала в образе доброй феи, которая помогает людям замечать прекрасные вещи в каждом мгновении. Саундтреком ролике стала кавер-версия песни барбадосской певицы Рианны "Diamonds".

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Джулия Робертс в рекламе нового аромата La Vie Est Belle

Как отмечают создатели новых духов, аромат La Vie Est Belle "создан для того, чтобы делать людей счастливыми". Духи бренда Lancôme содержат нотки ириса, ванили и пачули. Стоит добавить, что La Vie Est Belle является самым популярным ароматом в Европе и третьим по популярности во всем мире.

 

Теги: LifeStyle Кино Мода Голливуд
Источник: Buro 24/7
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