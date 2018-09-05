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Джулия Робертс впервые выложила в Іnstagram фото с мужем

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Джулия Робертс и Дэнни Модер
Джулия Робертс и Дэнни Модер

Брак актрисы Джулии Робертс и режиссера Дэнни Модера можно назвать одним из самых прочных в Голливуде – пара в браке уже 16 лет. За это время Джулия и Дэнни попадали в объективы фотографов, но в соцсетях совместные фото никто из низ не публиковал.

 

Джулия Робертс завела страницу в Іnstagram недавно – несколько месяцев назад. Звезда публикует селфи и кадры из разных съемок, но Дэнни на фотографиях не было.

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Но актриса исправила ситуацию и выложила романтическое фото с мужем. На снимке супруги обнимаются на берегу океана.

"Спасибо тебе, лето, ты сделало нас счастливыми и смелыми", – написала Робертс.

 

Теги: LifeStyle Кино Звездные романы
Источник: 24 Канал
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