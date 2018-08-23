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Дзидзьо примеряет роль ведущего в шоу Танцы со звездами 2018: детали

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Дзидзьо примет участие в шоу "Танцы со звездами 2018"
Дзидзьо примет участие в шоу "Танцы со звездами 2018" / Фото из свободных источников

Талантливый певец и актер Дзидзьо, менее известный как Михаил Хома, станет ведущим нового сезона "Танцы со звездами".

В воскресенье, 26 августа, в Украине состоится долгожданная премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами". Шоу покажут на телеканале 1+1 в 21:00. Поэтому тысячи поклонников проекта с нетерпением ожидают прямые эфиры и ожесточенную борьбу звезд на паркете.

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Звездный состав шоу до сих пор поражает. Так, в новом сезоне "Танцев со звездами" примет участие певец Дзидзьо, известный своим юмором и яркими образами. Однако артист не выйдет на паркет, а попробует свои силы в роли ведущего.

Ведущим балкона станет популярный украинский артист Дзидзьо. Ему выпал шанс первому узнать обо всех эмоциях участников после выступлений на паркете и услышать их впечатления от оценок судей,
– рассказали представители шоу.

 

Кроме этого, известно, что телеведущим шоу неизменно остается Юрий Горбунов. Знаменитость будет вести первый прямой эфир "Танцев со звездами" с нежной и игривой певицей Тиной Кароль. Состоится премьера шоу уже в воскресенье, 26 августа.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 канал
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