Дзидзьо примеряет роль ведущего в шоу Танцы со звездами 2018: детали

Талантливый певец и актер Дзидзьо, менее известный как Михаил Хома, станет ведущим нового сезона "Танцы со звездами".

В воскресенье, 26 августа, в Украине состоится долгожданная премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами". Шоу покажут на телеканале 1+1 в 21:00. Поэтому тысячи поклонников проекта с нетерпением ожидают прямые эфиры и ожесточенную борьбу звезд на паркете.

Читайте также: Танцы со звездами 2018: участники второго сезона танцевального шоу

Звездный состав шоу до сих пор поражает. Так, в новом сезоне "Танцев со звездами" примет участие певец Дзидзьо, известный своим юмором и яркими образами. Однако артист не выйдет на паркет, а попробует свои силы в роли ведущего.

Ведущим балкона станет популярный украинский артист Дзидзьо. Ему выпал шанс первому узнать обо всех эмоциях участников после выступлений на паркете и услышать их впечатления от оценок судей,

– рассказали представители шоу.

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 23 Сер 2018 р. о 6:07 PDT

Кроме этого, известно, что телеведущим шоу неизменно остается Юрий Горбунов. Знаменитость будет вести первый прямой эфир "Танцев со звездами" с нежной и игривой певицей Тиной Кароль. Состоится премьера шоу уже в воскресенье, 26 августа.