От ПВО до танков Abrams и F-16: как Египет поможет Украине победить Россию

21 апреля 2023, 19:00
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Полномасштабное российское вторжение в Украину не превратилось в Третью мировую, однако тем или иным образом в войну вовлечены большинство стран мира. Вроде бы и далекая Африка не стала исключением – война в Украине напрямую влияет на государства континента и формирует новый баланс сил в регионе.

Одним из центров противостояния между цивилизованным миром и Россией и ее симпатиками стал Египет. О важном эпизоде этого противостояния рассказали журналисты The Washington Post в материале от 17 апреля 2023 года. 24 Канал проанализировал, как менялась позиция Египта по поводу войны в Украине и чем Каир может помочь ВСУ.

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Как и почему Египет "развернуло" на 180 градусов

Благодаря слитым Джеком Тейшейрой документам американской разведки стало известно, что власти Египта вели переговоры с Россией по поставкам агрессору оружия. А именно –  40 000 122-миллиметровых ракет Sakr-45, которые можно использовать в российских РСЗО "Град".


Египет планировал отправить 40 000 ракет в Россию

Переговоры были на завершающей стадии, но о них узнала всевидящая американская разведка. Там сразу нашли аргументы, чтобы убедить египетского президента Абдель Фатаха ас-Сиси отказаться от такой коварной схемы.

Это разоблачение заставило Египет фактически "развернуться" на 180 градусов и не только отказать россиянам, но и дать старт проекту в поддержку Украины. Египет одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152 и 155 миллиметров США для передачи Украине, а также должен задействовать собственные промышленные мощности для удовлетворения потребностей ВСУ в уничтожении российских оккупантов.

Ситуация, о которой написали американские журналисты, кажется довольно странной авантюрой, если до конца не понимать, чем в последние годы и десятилетия является Египет. Впрочем, у истории есть объяснение и оно заключается в специфике тамошней политической жизни.

Многовекторность по-египетски

С середины XX века Москва была активным игроком в регионе и открыто поддерживала Египет – деньгами, техникой и инструкторами. СССР был гарантом безопасности Египта (в частности, и во время Суэцкого кризиса 1956 года), перевооружил египетскую армию и влил в местную экономику сумасшедшие средства. Вершиной сотрудничества стало строительство Асуанской дамбы и ГЭС на реке Нил.


Верхняя Асуанская плотина, вид со спутника / фото NASA

Справочно! Суэцкий кризис, или же Синайская война (29 октября – 6 ноября 1956) – это военный конфликт между Великобританией, Францией и Израилем с одной стороны и Египтом с другой. Целью военных действий было: для Великобритании и Франции – восстановление контроля над Суэцким каналом, для Израиля – восстановление израильского судоходства по Акабскому заливу, разрушение египетской военной инфраструктуры на Синае и в Газе, безопасность западной границы.

Подробнее о Суэцком кризисе читайте и смотрите в материале 24 Канала – по ссылке.


Уничтоженные танки в Египте / фото United States Army Heritage

Уже во времена президента Садата в Египте поняли, что дружба с Москвой бесперспективна и стали смотреть в сторону США, а в годы правления его преемника, президента Мубарака, Каир и Вашингтон стали крепкими союзниками.

С тех пор, несмотря на значительные изменения в Египте, страна остается другом Вашингтона и его опорным пунктом в регионе. Египет получает деньги и оружие.

При этом официальный Каир сохраняет традиционные связи с Россией (от туризма до закупки зерна и оружия), а также активно прислушивается к Китаю и Саудовской Аравии. По сути, эта игра в многовекторность и стала причиной демарша ас-Сиси с ракетами для оккупантов. Впрочем, эта же многовекторность позволяет играть так называемую роль посредника.

Показательным стал эпизод в конце января 2023 года, когда глава российской дипломатии Лавров, под занавес своего африканского турне, прибыл в Египет, где встречался с министром иностранных дел страны Самехом Шукри. Последний передал Лаврову сообщение от госсекретаря США Энтони Блинкена с требованием убираться из Украины. Для Лаврова это был удар ниже пояса и стал той самой ложкой дегтя в бочке российского дипломатического меда.


Лавров и Шукри во время встречи в Египте / фото росСМИ

Украденное зерно и влияние России

До российского вторжения Египет был важнейшим импортером украинского зерна. Украина удовлетворяла примерно 25% потребностей страны в пшенице, остальные обеспечивала Россия. В 2022 году ситуация изменилась –  из-за российской блокады Черного моря Египет вынужден был расторгнуть контракты на поставку украинского зерна.

Обратите внимание! Собственно, украинское зерно в Египет все же попало. В мае 2022 года разгорелся огромный скандал, когда выяснилось, что Россия пыталась продать Египту украденое в Украине зерно. После активного вмешательства украинских дипломатов российская афера провалилась, а судно "Матрос Позинич" с 27 тоннами ворованного зерна отказались принимать в порту Александрии.

На этом попытки продать украденное зерно, к сожалению, не прекратились. Россияне используют несколько схем, в частности, перепродают краденое зерно туркам, которые дальше перепродают его в Египет.

После одобрения Черноморской зерновой инициативы и разблокирования украинских портов, поставки зерна в Египет возобновились и продолжаются. При этом Россия на этом рынке также очень активна, постоянно прибегает к демпингу и провокациям по саботажу зерновой сделки.

От F-16 до танков Abrams: откуда у Египта столько оружия

Статус союзника США дает Египту немало бонусов.

  • Также страна получает из-за океана миллиардные контракты на современное оружие – от HIMARS до вертолетов CH-47F Chinook, самолетов F-16.
  • Кроме того, в Египте работает завод по лицензионному производству танков Abrams, а на вооружении армии –  тысячи боевых машин американского производства
  • Также речь о собственно самих деньгах. Кроме США в этом процессе пригодился другой давний союзник Вашингтона в регионе –  Саудовская Аравия. В 2017 – 2021 году Египет занимал третье место среди мировых импортеров оружия.


В Египте тысячи танков на вооружении / скриншот с видео

До 2022 года Египет был одним из самых больших покупателей российского оружия и военной техники. Фактически шестая часть российского оборонного импорта приходилась именно на Египет.

Каир интересовали самолеты Су-35 и МиГ-29М, крылатые ракеты, но он не гнушался и танками Т-90, вертолетами Ка-52, системами ПВО С-300. Сами же россияне мечтали продавать египтянам истребитель пятого поколения Су-57 (сейчас существует только в нескольких экземплярах).

Интересный момент! Египет имел с 2018 года контракт на покупку 30 российских самолетов Су-35, но отказался от покупки готовых машин под давлением США.

Кстати, если продажи техники в Индию или Вьетнам стремительно падали после оккупации Крыма и санкций, то объемы в Египет только росли. После 2022 открыто покупать российское оружие вообще стало невозможно, ведь следствием такого необдуманного шага был гнев главного союзника и жесткие санкции.

Для чего Египту оружие

Египет – довольно пестрая страна, там немало коррупционных схем, да и достаточно большое по численности население (более 100 миллионов), мало еды и не все в порядке с соблюдением прав человека. При этом Египет остается относительно демократическим государством и даже либеральным центром, конечно же, по сравнению с авторитарными соседями.

В Египте престиж военных и их мощное влияние традиционно. Это способствует ведению гонки вооружений. Сказать, что объективных оснований для этого нет, нельзя. Ранее главным врагом Египта был Израиль. Впрочем, времена изменились и сейчас в Каире больше переживают из-за недобитков ИГИЛ (террористы из "Исламского государства", – 24 Канал) и подобных милитаризованных фундаменталистов. А примеры соседних Ливии и Сирии, где многие годы продолжаются кровавые гражданские войны, говорят о небезосновательности опасений.

Еще одним фактором является южный сосед – неспокойный Судан.. Там уже много лет продолжается конфликт, который то затихает, то снова переходит в горячую фазу. Новое обострение произошло именно в апреле 2023 года, при этом Египет пытается показать себя влиятельным и авторитетным игроком.

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Египет в окружении стран, охваченных конфликтами / инфографика Economist

Арсенал или металлолом

Сложившаяся после года активных боевых действий в Украине ситуация дает Египту фактически золотую акцию. Страна в условиях спровоцированного "снарядным голодом" дефицита получила уникальное положение вооруженного монополиста.

Сообщение The Washington Post о продаже США снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, уже тщательно опровергнутое Каиром, на самом деле может свидетельствовать об осознании рисков и "начале большой дружбы".

Обратите внимание! На вооружении египетской армии есть не только снаряды, но и системы ПВО. Если верить документам Тейшейры, ракеты на вооружении украинских защитников неба иссякают.

При этом Египет имеет 18 С-300, более 40 "Буков" и других систем., а соответственно и имеет достаточное количество ракет к ним. Также стоит упомянуть о самолетах российского производства на вооружении египетских ВВС, танках Abrams, ББМ и бронетранспортерах.

Все это выглядит очень вкусно, и может быть (а может, и уже есть) предметом переговоров. Они, конечно, любят тишину, но схема, похоже, уже отработана – США платит и передает Украине, Украина уничтожает российскую армию, а Египет получает новые контракты от Пентагона. Разве не идеально?

За многие годы Египет накопил немало оружия, даже имеет мощности для его производства, а теперь у Каира есть шанс на этом неплохо заработать, а в качестве бонуса –  обновить свою армию и усилить боеспособность. Тогда на смену устаревшим российским образцам придут условные F-35 и PATRIOT, а может, и все сразу. При этом "золотая акция" имеет ограниченный срок годности, ведь из-за санкций Россия не может обслуживать проданную в Египет технику, а соответственно –  та рискует стать металлоломом.

Сигнал из Сеула

Лед в вопросе поставки оружия Украине уже тронулся и это заметил даже Дмитрий Медведев. И если реакция русского блогера была традиционно неадекватной, то все остальные все поняли полностью верно.

Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, полномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам будет трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке,
  президент Республики Корея Юн Сок Йоль о возможности военной поддержки Украины.

18 апреля президент Республики Корея Юн Сок Йоль изящно сообщил о возможности поставки оружия Украине. Эти слова были сказаны накануне визита политика в Вашингтон. А за неделю до того страна заключила с США соглашение на поставку, так сказать в аренду, 500 000 тысяч снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий.

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Таким образом, Южная Корея подает четкий сигнал.  и его слышат не только в Москве или в Пекине. Это прямой указатель Каиру и пошаговая инструкция, как оказаться на правильной стороне истории.

Автор: Костянтин Довгань, Емал Набі