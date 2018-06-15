Египет – Уругвай: анонс матча Чемпионата мира по футболу 2018

Сборные Египта и Уругвая попали на Чемпионате мира в группу A, где также играют сборные России и Саудовской Аравии. Именно Египет и Уругвай имеют больше всего шансов на выход из группы в плей-офф, поэтому их игра 15 июня – центральная в этом квартете

Победа любой из команд в этом матче может гарантировать ей выход в раунд-плей-офф. Так как обе сборные выглядят мощнее сборной России, которую тоже можно считать одним из претендентов на выход из группы. Саудовская Аравия в этом квартете – явный аутсайдер.

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Сборная Египта не принимала участия в Чемпионатах мира с 1990 года. За это время в команде сменилось не одно поколение игроков, которые завоевывали Кубок Африки в 1998, 2006, 2008, 2010 годах и еще раз проиграли в финале в 2017 году. Однако квалифицироваться на Чемпионат мира каждый раз не удавалось. И вот через 28 лет "фараоны" снова на Мундиале.

Что касается Уругвая, то здесь другая ситуация. В 2010 году команда стала четвертой на Чемпионате мира, уступив в матче за третье место сборной Германии. В 2014 году команда остановилась уже на стадии 1/8 финала, уступив Колумбии. Правда в группе уругвайцы обыграли итальянцев и англичан, только несколько неожиданно уступив сборной Коста-Рики.

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Главное внимание в матче будет приковано к форварду сборной Египта Мохамеду Салаху. Однако вероятность увидеть его в этом матче довольно незначительная. Форвард "Ливерпуля" только в середине недели приступил к работе в общей группе, поэтому Эктор Купер может не рисковать игроком, придержав его до матчей против сборных России и Саудовской Аравии.

Сборная Уругвая же впереди будет полагаться на двоих звездных форвардов Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Оскар Табарес может выпустить их как в паре, так и придержать одного из них на второй тайм.

Букмекеры же считают, что победу одержит Уругвай. При этом минимальная победа Египта 1:0 имеет такой же коэффициент, разгром 3:0 в исполнении сборной Уругвая.

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