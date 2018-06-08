Елизавета II перенесла операцию по удалению катаракты

Королева Великобритании Елизавета II в мае успешно перенесла операцию по удалению катаракты в больнице имени короля Эдварда VII.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Букингемского дворца.

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Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце,

– прокомментировал представитель Букингемского дворца.

По сообщениям источников, после лечения 92 летняя королева Елизавета II не отменила посещения официальных мероприятий, хоть и носила темные очки на отдельных приемах.

Сообщается, что Британской королеве провели операцию в частной больнице имени короля Эдварда VII в центре Лондона.

Напомним, что 4 апреля в больнице имени короля Эдварда VII прооперировали супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа.