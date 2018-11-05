Елизавета II пригласила маму Меган Маркл отпраздновать Рождество вместе

Мама герцогини Сассекской Меган Маркл, Дорис Редлан, которая планирует переезжать в Великобританию, отпразднует Рождество в кругу королевской семьи.

Елизавета II пригласила мать Меган Дорию Редлан отпраздновать рождественские праздники с другими членами королевской семьи в Сандрингемском дворце в Норфолке. Об этом сообщает издание Radar.

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Отмечается, что британская королева сделала это, чтобы продемонстрировать свое доверие к американке. Что интересно, этого Елизавета никогда не предлагала родителям своей другой невестки Кейт Миддлтон: родители герцогини Кембриджской не останавливались с семьей на праздники.

Однако королева знает, что в Великобритании у Меган нет никого из родственников, поэтому ей нужна поддержка.

Королева Елизавета осознает все проблемы, которые есть у Меган с ее отцом и сестрой, и ей жаль, что у нее нет семьи и поддержки близких,

– говорится в источнике.



Принц Гарри и мама Меган Дориа Редлан / GettyImages

Напомним, что в канун свадьбы Меган Маркл представила свою маму королеве Елизавете II и принцу Филиппу. Перед свадьбой герцогиня Сассекская провела ночь отдельно от своего жениха. В ее номере отеля осталась мама Дориа Редлан. Кроме этого, американка сопровождала Меган Маркл перед церемонией венчания. К алтарю актрису повел отец принца Гарри – принц Чарльз.