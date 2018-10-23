Ему было одиноко: Тина Тернер впервые прокомментировала самоубийство сына

78-летняя американская певица Тина Тернер впервые прокомментировала жуткую трагедию: в июле первенец певицы Крэйг Рэймонд Тернер совершил самоубийство, выстрелив в себя из пистолета.

Об этом Тернер откровенно призналась в интервью изданию BBC News.

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По словам Тернер, она до сих пор не знает, что подтолкнуло ее сына совершить самоубийство.

Я до сих пор не знаю, что подтолкнуло его к краю. У него все было замечательно, он нашел свою любовь. Незадолго до этого он рассказал мне, что никогда еще не испытывал такие сильные чувства к женщине. Он собирался нас с ней познакомить. Это должно было произойти на праздновании его дня рождения в августе. Он сделал ремонт в квартире, которую я купила ему несколько лет назад. Он нашел работу в Калифорнии, чему был несказанно рад,

– отметила певица.

Однако мать добавила, что Раймон был интровертом и держался обособленно от всех. По мнению Тины, сын страдал от одиночества.

"Мое единственное объяснение случившегося – ему было очень одиноко. Но я все равно не понимаю, почему, если ему было плохо, он не позвонил своей новой девушке, которая так поддерживала его? Он был интровертом. Очень застенчивым, скромным. Его было сложно понять, поэтому я и не заметила тех изменений, которые произошли в нем незадолго до суицида. Только сейчас я понимаю, что они были", – отметила артистка.

Кроме того Тина Тернер сказала, что не переживает о своей смерти и не боится ее.

Напомним, что 3 июля 2018 года старший сын Тины Тернер – 59-летний Раймон Крейг – покончил жизнь самоубийством. Его прах звезда развеяла над океаном.