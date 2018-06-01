Еще один итальянский клуб намерен приобрести украинского вратаря

Итальянский "Наполи" может выкупить украинского вратаря Андрея Лунина, который выступает за луганскую "Зарю" и вызывается в национальную сборную Украины.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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Причиной для трансфера является то, что "Наполи" покинул вратарь Пепе Рейна, и они ищут ему замену. Кроме украинца, среди кандидатов на место вратаря потругалець Руи Патрисиу и немец Бернд Лено.



Напомним, до этого заинтересованность в Андрее Лунине высказывал английский "Ливерпуль" и итальянский "Интер". Трансфер игрока оценивается в 6 миллионов евро.