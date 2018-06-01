Еще один итальянский клуб намерен приобрести украинского вратаря
Итальянский "Наполи" может выкупить украинского вратаря Андрея Лунина, который выступает за луганскую "Зарю" и вызывается в национальную сборную Украины.
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Читайте также: Украинец Михайлюк прошел осмотр в клубе НБА
Причиной для трансфера является то, что "Наполи" покинул вратарь Пепе Рейна, и они ищут ему замену. Кроме украинца, среди кандидатов на место вратаря потругалець Руи Патрисиу и немец Бернд Лено.
Напомним, до этого заинтересованность в Андрее Лунине высказывал английский "Ливерпуль" и итальянский "Интер". Трансфер игрока оценивается в 6 миллионов евро.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии